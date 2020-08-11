馬英九稱中共攻台「美軍不可能來」　國防部：國家安全不能依賴外援

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九10日表示，中國大陸的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援，且現在美軍根本就不可能來，「做總統的人應該要讓戰爭不會發生」。對此，國防部發言人史順文11日表示，國家安全一向不能依賴外援，國防部秉持「國防靠自己」、「自己的國家自己救」等精神，達到捍衛國家安全的重責大任。

馬英九10日下午應民間團體邀請，出席台北東區扶輪社八社聯合例會，並以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。馬英九認為，一旦解放軍攻台，「首戰即終戰」，台灣沒機會等美軍馳援，況且美軍現在根本不可能來。

馬英九還說，自己當了8年總統，一個做總統的人不該告訴同胞，台海發生戰事台灣可以撐幾天，而是要告訴民眾可以讓戰爭不發生。

對此，史順文11日受訪時表示，國家安全一向不能依賴外援，中共從來沒有放棄過武力犯台，這也是台海緊張情勢升高的根源。史順文強調，國防部秉持「國防靠自己」、「自己的國家自己救」的精神，並持續透聯合情監偵等作為，以及國軍官兵的勤訓精練，以達到捍衛國家安全的重責大任。

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