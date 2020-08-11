柯文哲：馬英九讓北市旅館房間增加1萬　蓋好後陸客不來了

▲柯文哲 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲11日出席台北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇，他在致詞時提到，北市4萬5千個旅館房間，在馬英九時代開放大陸旅遊，短短幾年內北市旅館房間增加1萬間，但蓋好以後陸客不來了，他認為這一定要處理，「要嘛認賠殺出關掉算了，要嘛轉型」。

柯文哲表示，2020年新冠肺炎疫情，坦白講超出預期，他說2003年SARS的時候，一開始來勢洶洶，但很快控制，今年一開始也想說比照SARS處裡，但不到一個月就發現不一樣，因為SARS是發燒後才有感染力，但沒想到新冠肺炎有相當高比例是無症狀感染者，感染的不一定發病，且發病前會傳染，2003中國佔世界GDP不高，4點多，現在14到16，因此疫情很快蔓延世界。

柯文哲說，衛生局每天都會提供數字，過去24小時全世界以及美國新增案例，美國從3月開始到現在沒有一天少於2萬，現在台灣表面上看起來疫情控制不錯，但世界還在蔓延，趨勢沒有解決，台灣算是暴風圈比較安寧的地方，「但整個世界還在暴風雨」。

對於新冠肺炎疫苗，柯文哲說，2003年SARS沒有發明疫苗，而且新冠肺炎是RNA病毒，因此疫苗設計比較困難，他認為，疫苗不一定做的出來，就算做出來，70億人要打一輪要好幾年，他不認為台灣競爭的過歐美國家，有人問什麼時候疫情會結束，他自己都說疫情還沒開始。

柯文哲指出，他要求秘書長陳志銘對每個產業辦座談，題目就是後疫情時代台灣產業的轉型，「新常態」長什麼樣子，他自己也不是很確定，北市旅行業1486家，占全台37.46%，外國觀光客來台灣有92%住台北，台灣一年1600萬出國人次，現在都跑不出去，因此外島班機都爆滿，金門、澎湖、馬祖，甚至宜花東全部都報復性消費。

柯文哲接著說，但北市4萬5千個旅館房間，大概在馬英九時代開放大陸旅遊，短短幾年內北市旅館房間增加1萬間，但蓋好以後陸客不來了，然後再加上新冠肺炎疫情影響；但北市觀光旅遊業跟全台其他不一樣，是專做外國人，曾經有一段時間一下子房間增加太多，變成一定要處理，「要嘛認賠殺出關掉算了，要嘛轉型」，這也是為何要開這會的理由，柯斷言「兩年內一定不會來」，坦白講怎麼辦他也不知道。

柯文哲指出，政府不是管理、領導團隊，而是服務的團隊，他深信政府不會比業界更了解市場，希望透過9場論壇做整理，希望用半年時間把後疫情時代的「新常態」描繪出來，北市府在明年初會出一本後疫情時代政策白皮書，做為產業轉型指導。

論壇中，行政院政務委員唐鳳特別以影片致詞，祝福活動圓滿，上海市台辦主任李文輝透過視訊方式現身，他表示將延續深化兩市各領域交流合作，盼透過系列論壇分享市政經驗，共同尋找後疫情時代的轉型之路，並介紹上海市文化和旅遊局副局長程梅紅發表談話。據悉，7月22日舉行台北上海雙城論壇，雙方於會議達成共識，北市後續舉辦的6場產業論壇都將邀請上海方相關局處參與，強化兩市交流。