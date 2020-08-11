應對美軍機偵察　解放軍南海「防空實彈射擊演習」　

▲近日解放軍第75集團軍某合成旅在南海海岸，進行對空火力實彈射擊演練。（圖／取自央視軍事）

記者陳政錄／綜合報導

中美持續在南海互秀肌肉。據《央視軍事》報導，日前解放軍第75集團軍某合成旅，於南海海岸進行對空火力實彈射擊演練，透過雷達預警小組與火力單元的配合，對空中目標進行精準打擊，以完善解放軍在南海沿岸的偵測預警、防空能力。港媒認為，此舉針對美軍偵察機的意味濃厚。

中國大陸外交部發言人汪文彬日前曾說，「南海不是美國的夏威夷」，強調今年上半年，美軍機在南海活動多達2000多次，美軍偵察機連續多日抵近南海偵查，又把雙航母艦隊開到這裡（南海），還鼓動其盟友和夥伴也把軍艦開到這片海域，唯恐南海不亂，這不利於地區的和平與穩定，也不符合包括所有南海沿岸國的利益。





▲高射炮車發射火炮。（圖／取自央視軍事）

據央視曝光畫面，近日該次由解放軍第75集團軍某合成旅執行的演習任務中，一開始，軍方將靶機升空到預定區域展開騷擾，而後雷達預警小組透過對空偵測，發現敵機後，立即將敵機所處方位、航行方向、高度、速度等訊息發送到高射炮陣地。

高射炮陣地炮車成員接收指令後，待目標進入有效射程範圍、完成彈藥裝填，炮手利用車載瞄準系統追蹤目標，「3秒內，數十發高射砲彈從不同角度射向數百米高空外的目標」，藉由多門炮車組成的火力方陣，在極短時間內同時以不同角度形成密集的對空攻擊網。

該合成旅連長王棟表示，有效打擊空中目標的關鍵，是快速找到目標並準確掌握目標參數，因此部隊透過雷達與地面偵測的結合方式，有效提升打擊速度。港媒《東網》報導稱，解放軍此舉應對美軍機近日連續前來偵測的意味，相當濃厚。

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