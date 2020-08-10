實測AA制！ 3個月狂約19妹子「15號網全推爆：快娶」　他曝結局閃瞎眼

▲情侶交往示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者黃君瀚／綜合報導

本站新聞〈3個月約19妹子！AA制實測「第一次見面吃飯」〉報導，有男網友利用3個月時間狂約19位女生聚餐，同時記錄下對方付款時的行為、態度變化和後續發展，其中15號女孩「可愛的舉動」鄉民全推爆。這場社會實驗很快轟動PTT、Dcard等論壇，他數日後現身曝光結局，「因為那篇文章讓我們在一起了！」

進行AA制實驗的男網友9日晚間再次發文，提到他的文章陸續在PTT、Dcard、巴哈姆特、新聞網站上被轉載，一炮而紅完全是出乎意料，此後詢問信件更如雪片般飛來，問題不外乎「用什麼交友軟體？是不是條件很好？要怎麼邀約女生才會答應？」

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男網友自認只是路人等級的平凡人，雖然3個月成功約了19妹子，但背後失敗的案例多不勝數，「不要把我想得太厲害」。他認為交友初期是最困難的，畢竟在財力、外貌、身材都無優勢情況下，配對時自然容易被刷掉，所以心態變得很重要，「要有一個心理準備，那就是會刷掉你的人不是適合你的族群，你要找的應該是對你第一印象可以接受的族群。」

等到配對成功後，開頭便是最關鍵的時期了，一般情況下女生追求者眾多，想要脫穎而出一定要和競爭者不一樣，這時最忌諱「身家調查」，幾歲、住哪、感情狀態......問東問西最是不討喜。至於如何開啟話題，他建議可觀察女生在交友軟體上留什麼資料，或是從熱門的Youtuber影片、有名的樂團下手，「反正就試看看哪些會讓女生引起興趣，記得聊天過程不要太有禮貌也不要太輕浮。」

▲男網友AA制實驗中，19位女孩約有近半會主動付清個人費用。（圖／取自Pixabay）

往後發展到想邀約出去的階段，男網友不建議提出突兀的邀約，這樣會激起女生猛烈的防備心，而是日常聊天中慢慢把話題轉移到美食、旅遊，再順勢邀約她出去，「看看對方願不願意接受和你出去，如果她不接受，就裝作沒有邀約這件事。」

他總結3個多月AA制實驗的心得，就是尊重跟觀察女生的興趣，不要太心急的邀約，把對方當作最好的朋友來聊天，成功率自然會增加很多，就算不幸失敗了，也交到一個網路上的好朋友。

文中最末，男網友話鋒一轉，默默提了句題外話，是被無數網友大讚的「15號女生」在Dcard上看到了實驗，便主動直球對決，「大家都要我（男網友）好好珍惜她，我（男網友）是不是該好好珍惜她了？」於是，他們就在一起了。

回顧之前的實驗，「15號女生」年紀24歲，2人吃飯後在櫃檯結帳，她因為身上只有百元跟千元鈔票，男網友便幫付了零頭。沒想到事後15號不斷道歉，還說想把這筆錢歸還，「我說不用這麼計較，最後她在我生日當天做手工餅乾當作回報。我們到現在還有繼續聊天，在我生日當天有約出去在公園慶生，是相處很愉快的朋友。」