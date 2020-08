Wait不對欸！全聯新主題曲「蘋狗、香蕉狗、奇異狗」　他哭了：還我福利熊

記者曾筠淇/綜合報導

全聯的廣告神曲《One Two福利熊》紅極一時,「福利熊,熊福利」的歌詞更是朗朗上口,深植不少全聯粉的心。不過日前就有網友發現,全聯竟然換了主題曲,歌詞不斷唱著「Go Go Go Go 狗狗」、「蘋狗、香蕉狗、奇異狗」,讓他傻眼,根本就聽不懂歌詞在說什麼,「全聯還我熊」。

一名網友在PTT的Gossiping板上,以「震怒!還我福利熊之歌」為題發文,他日前去全聯時,忽然發現熟悉的《One Two福利熊》竟然被換成了另首歌,他只聽見「Go Go Go Go 狗狗」、「蘋狗、香蕉狗、奇異狗」的洗腦歌詞,其他則完全聽不懂,讓他不禁怒喊,「還我福利熊孔古力啦」、「全聯還我熊」。

新歌一推出,不少「福利熊」腦粉紛紛留言回應,「沒有福利熊之歌,請問去全聯還有什麼意義」、「還我福利熊」、「熊熊出來」、「萬吐福利」、「還我熊福利」。另外也有網友表示,「我剛去還是福利熊啊」、「不錯聽啊!來來我是一個蘋果」、「有聽過水果歌」、「火龍狗比香蕉適合當團員」、「超喜歡這首歌,超可愛的」。

請繼續往下閱讀...

▲全聯福利中心推出新的主題曲。(圖/翻攝自YouTube/PX Channel)

據悉,全聯在2017年10月推出廣告神曲《One Two福利熊》,憑著洗腦的旋律和好記的歌詞深植人心,甚至還有人越唱越覺得歌詞聽起來像「顧立雄」,因此又再度掀起一波熱潮。

而原PO所聽見的主題曲則是全聯在8月3日時所推出的《福利熊水果探險隊》,除了福利熊外,水果探險隊的好朋友蘋狗、香蕉狗和奇異狗也全出現在主題曲中。歌詞不斷重複著「Go Go Go Go 狗狗」,且還出現了不少閩南語,3種語言一次全包了,而全聯則在Youtube底下表示,「快跟著三隻狗狗擺動你的body body吧」。