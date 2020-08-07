3個月約19妹子！AA制實測「第一次見面吃飯」　7種結局出爐...15號妹被推爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

最近AA制話題在PTT再掀熱潮，就有一名網友利用3個月時間，前後約了19名女生進行實測，並記錄對方在付款時的行為、態度變化，及後續發展，其中15號女孩「可愛的舉動」被鄉民推爆，而實驗結果更有近半數女生，是會主動付清自己費用的。

男網友在PTT發文，表示自從4月底看到版上那波AA制的一系列文章後，決定來場社會實驗，於是利用交友軟體（17人）及朋友介紹（2人），先後約了19名女生出去聊天吃飯。

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首先，他的實驗原則是，不會主動提及要請客，單純測試女方反應；如果對方在付款過程中猶豫不決，他會先請對方隨意付個金額；若女生裝死或付不出錢，他則會直接全付。

▲網友針對AA制進行實驗。（圖／翻攝自PTT，原文請點）

同時，男網友也分別紀錄下，19位女生的「年紀」、「付款時的行為」、「付款後的態度變化」、以及「後續是否有繼續聊天相約或是封鎖」。

其中，有9位女生是主動付清自己的費用，有的後來聊到沒話題才消失，有的則到現在還有聯絡，甚至成為朋友。再來，有3位看到他只付自己的部分後，才默默拿出皮包結帳，而結局清一色是「謝謝再見不聯絡」。

當然，實驗中有2人是直接走到門口，全然沒有付錢的打算；還有1位是「跑廁所」，然後出來隻字不提費用的問題；好笑的是，有2人聲稱，「錢帶不夠，下次吃飯再換我請客」，然後回家果斷封鎖。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

還有1位女生在櫃台結帳時，赫然發現錢不夠，於是請他先付款，後來再到超商領錢，不過原po表示，「出餐廳後，態度明顯很冷淡，我幫她開車門時，從車窗看到她做鬼臉嫌棄的表情，回到家就被封鎖了。」

值得一提的是，24歲的「15號女生」在櫃檯結帳時，因為只有帶百元跟千元鈔票，所以原po幫她付了零頭；沒想到，女方事後不斷抱歉，還說想把零頭還他，「我說不用這麼計較，最後她在我生日當天做手工餅乾當作回報。我們到現在還有繼續聊天，在我生日當天有約出去在公園慶生，是相處很愉快的朋友。」

▲原po也笑說，15號女生個性真的很可愛。（圖／翻攝自PTT）

經過這次實驗，他表示，「很多女生還是願意AA制的，如果用心找，一定會找到跟你價值觀契合的對象，但我也同意版上所說的，部分女生是看你大不大方來佔你便宜......。如果對方是你值得付出的對象，AA不AA其實不重要，計較到底的AA制不會讓彼此關係更平等，互相體諒的AA制可以讓彼此關係更圓滑。」

po文一出，掀起熱烈回響，鄉民紛紛直呼，「封鎖的那群好好笑」、「這個實驗很猛，推你後面的結論，祝福你找到適合的人」、「想要認識十五號...好可愛」、「推科學田野調查」、「真社會實驗，我覺得可以寫論文了」、「可以介紹一下15號嗎」、「推實驗！用數據比較容易說服人」。事後，原po也提到，餐廳價位落在300到1000元，「付不出來的我記得沒有低於500元。」