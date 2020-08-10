七年級生「開始除役」！未來7年…後備軍人身分默默消失：想拿槍也輪不到

▲後備軍人今年7月才參與漢光演習。（圖／軍聞社）

網搜小組／鄺郁庭報導

根據《兵役法》，中華民國男子依法皆有服兵役之義務，退伍後則成為後備軍人，不過期限一到，也會有除役的一天到來。就有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「大家知道七年級默默達成某項成里程碑嗎？」文中表示，未來七年內，所有七年級生將陸續「除役」，七年級生不用上戰場的話題引發熱議。

這位網友文中表示，七年級生默默地要達成的里程碑就是「除役」，「什麼是除役？依據《兵役法》第28條規定，下列人員消失後備軍人身份：（一）依法除役（屆滿服役限齡者）。二級上將70歲、中將65歲、少將60歲、校官及士官長58歲、尉官及士官50歲、志願役士兵45歲、義務役士兵及補充兵36歲（屆滿之年12月31日除役）。」

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原PO就解釋道，也就是說，這些除役的人連後備軍人都算不上了，「你想拿槍都還輪不到你勒！」而且未來的七年內，所有七年級生都將陸續除役，今年則輪到72年次的後備軍人除役。

看到貼文後，其他人紛紛留言，「早知道不考預官，X的超後悔」、「我想知道八年級什麼時候」、「有什麼問題嗎？現代戰爭又不是靠人海戰術勝利的」、「爽！是不是站第一排有差」、「真的有人以為除役就不用上戰場了」、「原來已經除役那麼久了啊」、「還要5年才能除役欸」、「戰時會有新的法律啦 別天真了」、「真的開戰，你想拿還是會給你拿啦！」