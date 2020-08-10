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萊潔出貨4000盒口罩！熱天排隊遭寶雅店員兇「沒進貨」　業者回應了

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▲許多民眾都特地早起排隊買口罩。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲許多民眾都特地早起排隊買口罩。（圖／讀者提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／採訪報導

台灣近日又多出好幾例確診，因此各地再度掀起口罩搶購潮。「萊潔」醫療口罩7日在寶雅上架的消息曝光後，許多民眾特地早起排隊，不料卻有不少門市尚未開賣，進而引發民怨。對此，寶雅回應，由於他們配貨給各門市的時間不同，所以才會與「萊潔」公告的販售時間出現落差。

不少網友得知萊潔醫療口罩7日在寶雅上架的消息後，紛紛趕在門市開店前，頂著大太陽排隊，不料10點一到，卻被店員告知「尚未開賣」。雖然有人成功購買到口罩，但大部分的民眾都撲空，因此紛紛在萊潔的私人社團中抱怨，引發熱烈討論，甚至還有人懷疑是不是寶雅店員刻意將貨收起來，不拿出來販售。

請繼續往下閱讀...

▲許多民眾都撲空。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

▲不少民眾都買不到萊潔的口罩。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

相關抱怨貼文接連被PO出，吸引不少苦主留言表示，「基隆的寶雅說還沒進貨」、「我也是跑了兩次都空手而回」、「兩手空空而回+1」、「台北又被pass」、「台南沒有」、「我們家這邊一盒都沒有」、「桃園都沒有」、「台中太平的寶雅說沒有」。

此外，也有許多網友認為寶雅這次的做法不夠完善，且店員態度不佳，「我一早去非常有禮貌的詢問結果換來是不耐煩、口氣兇、白眼」、「我昨天也是撲空，也是遇到態度差的店員」、「我就在門口等開門也說沒進貨，但明明就看到一堆貨在上架」、「我覺得寶雅根本問題超大！疫情期間連新聞都整理購買資訊便民。就他們再（在）那邊黑箱」、「問了都很不耐煩」。

▲許多民眾都撲空。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

▲▼苦主紛紛留言抱怨。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

▲許多民眾都撲空。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

對於許多萊潔粉在寶雅買不到口罩一事，《ETtoday新聞雲》記者實際向「萊禮生醫」求證，負責人表示，由於疫情加劇，且東部、屏東的網友反應自身地區難以購買，因此公司才會緊急加開夜班出貨給寶雅；他們在4日、5日完成出貨，將4000盒的萊潔薰衣草紫口罩提供給寶雅南北物流倉庫，「依照以往合作，他們（寶雅）應該6日統一全台門市開賣」。

記者電訪寶雅台北總公司後，公關部則表示，萊潔出貨後，他們會先將口罩置於倉庫內，並依照總公司的配貨時間發貨，再由各門市依照自己安排的時間上架，因此才會有販售時間不一的情形出現。公關部建議，由於各門市到貨時間不一，且口罩相當搶手，所以民眾可以先致電詢問，以免撲空。

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