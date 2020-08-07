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現貨供應！屈臣氏門市今起連續4天開賣MIT口罩，一片平均5-7元

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▲▼屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏門市今起連續4天販售MIT醫療口罩。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近日境外移入案例增加，疫情指揮中心宣布，進出8大場所務必戴口罩，民眾口罩需求量大增，為防止大家再度陷入搶恐慌，屈臣氏宣布自今（8/7）起至8/10全台門市天天開賣MIT口罩，盡力滿足消費者需求。

▲▼ 屈臣氏門市今起連續4天開賣MIT口罩 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏醫療防護口罩（成人），50片，299元。

今（8/7）門市首先開賣台灣製屈臣氏防護口罩（盒裝），8/8則以匠心醫用級成人平面口罩（盒裝）、匠心醫用級3D口罩（盒裝）接力，8/9販售3M醫用口罩清爽藍（5片袋裝），8/10則是摩戴舒醫用口罩湖碧綠（盒裝），提供給民眾豐富選擇，提醒大家各門市進貨數量時間不一，請依門市實際庫存為準。

▲▼ 屈臣氏門市今起連續4天開賣MIT口罩 。（圖／品牌提供）

▲摩戴舒醫用口罩，碧湖綠，50片，350元。

▲▼ 屈臣氏門市今起連續4天開賣MIT口罩 。（圖／品牌提供）

▲匠心 醫用級成人平面口罩，50片，250元。

▲▼ 屈臣氏門市今起連續4天開賣MIT口罩 。（圖／品牌提供）

▲匠心 醫用級3D口罩 小童，50片，290元。

▲▼ 屈臣氏門市今起連續4天開賣MIT口罩 。（圖／品牌提供）

▲3M 醫用口罩 清爽藍，5片，54元。

若是門市搶購不到，也可留意屈臣氏官網口罩上架資訊，目前日本超快適口罩、興和三次元袋裝口罩、摩戴舒鑽石型口罩盒裝、美國諾威SunnyWell專利口罩皆有現貨，民眾可把握機會，先搶先贏。

▲▼ 屈臣氏門市今起連續4天開賣MIT口罩 。（圖／品牌提供）

▲日本Unicharm株式會社 超快適-呼吸不悶熱醫用口罩M，5入，79元。

▲▼ 屈臣氏門市今起連續4天開賣MIT口罩 。（圖／品牌提供）

▲諾威 SunnyWell專利口罩，25片家庭號，3,125元。

康是美官網則是不定時開賣口罩，因進貨狀況因廠商而定，上架頻率不一定，建議民眾可每天前往官網查看資訊，或是下載app可獲得第一手消息。寶雅方面暫不跟進。

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