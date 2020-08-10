快補貨！屈臣氏門市今開賣摩戴舒「碧湖綠」口罩，一片7元

▲屈臣氏門市今限量開賣碧湖綠色盒裝口罩。（圖／此為示意圖，翻攝屈臣氏FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來每日皆有境外移入確診案例，疫情中心宣布進入8大場所需要戴口罩，防疫不能掉以輕心。也因如此，使得民眾再度繃緊神經，從先前的搶特殊色，到現在囤醫療級口罩，就怕疫情再升溫。為了滿足消費者需求，屈臣氏今（8/10）門市開賣MIT盒裝摩戴舒醫療級口罩，一片平均7元。

中央流行疫情指揮中心雖強調口罩實名制將持續到年底，但隨著近日疫情變化，民眾比以前更加留意各通路口罩開賣訊息。屈臣氏從上周起，連續4天開賣盒裝口罩，數量供不應求，幾乎日日秒殺。

▲摩戴舒醫療口罩（未滅菌）-碧湖綠，50片盒裝，350元。

今（8/10）屈臣氏門市販售MIT盒裝摩戴舒醫療級口罩（碧湖綠），一盒售價350元，平均單片7元，提醒大家各門市進貨數量時間不一，請依門市實際庫存為準。

▲屈臣氏醫療防護口罩，成人50片，299元。（8/10購入享88折優惠）

▲獨家專利鑽石立體型設計。摩戴舒鑽石型醫用口罩，50片（不挑色），600元。

若門市沒搶到，目前官網仍有盒裝現貨販售，像是屈臣氏自有品牌MIT醫療口罩，下標享有88折結帳優惠，若預算充足，也可參考網路好評不斷的摩黛舒鑽石型口罩，雖然一片平均上看12元，不少網友還是搶著買。

康是美官網則是不定時開賣口罩，因進貨狀況因廠商而定，上架頻率不一定，建議民眾可每天前往官網查看資訊，或是下載app可獲得第一手消息。寶雅方面暫不跟進。

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