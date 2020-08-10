偽出國正夯！他不解「空中繞一圈幹嘛」　PTT爆共鳴：體驗最痛苦的一段

▲航空公司舉辦「微旅行」類出國專案航班。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

為了緩解民眾想出國的慾望，近日各大航空紛紛推出「偽出國」飛行體驗，就有網友忍不住吐露真心話，不解偽出國的意義何在？一席話引發共鳴，許多鄉民認同直呼，「花錢騙自己」、「重新體驗出國最痛苦那段XDDDD」。

受到新冠肺炎疫情影響，無法出國的大家簡直悶壞了，而航空公司們腦筋動超快，近期紛紛推出搭機升空一圈體驗，雖然鬧出有乘客健保卡被真的註記出境紀錄，就醫遭拒的烏龍，仍無法抵擋熱潮。

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然而，有網友在PTT表達反面看法，他不以為然地說，「出國玩，在機上時間通常很無趣，除非空姐很正，才有點價值，請問在空中繞一圈的價值為何？遊輪有大餐可以吃，有賭場可以玩，上飛機是去看電影跟吃花生嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

他忍不住問道，「維珍航空也有推繞一圈的行程，不過人家是去太空就是了。請問偽出國，是滿足飛機宅的遊程嗎？」話題掀起熱議，鄉民們心有戚戚焉，紛紛表示「坐飛機真的是蠻痛苦的，到目的地才會感覺開心」、「出國最痛苦的就是坐飛機，結果一堆人愛體驗」、「航空公司騙錢求抖內還一堆北七去啊」、「完全不能理解幹麻虐待自己，就算商務艙也不舒服阿，然後搭經濟艙更是難理解」、「脫內褲放屁的意思」。

不過，也有不少人直回，「有錢就是任性」、「財富自由的象徵」、「要不然旅遊業倒光了怎麼辦」、「人家有錢有閒」、「什麼事都要講意義，那你呼吸要幹嘛？你遲早要死的，現在做這些事有什麼意義」、「坐在飛機上看風景吃東西也爽，你管人家」。