「屎水炸開會很精彩」他3理由打臉李眉蓁「海水沖馬桶」政見

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁7日提出「海水沖馬桶」政見，強調要讓高雄市民未來不再提水。不過，知名醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」分析，這個做法對高雄來說不合理，如果真的實施，「屎水在某處炸開真的會很精采。」

臉書粉絲專頁「MedPartner 美的好朋友」8日表示，海水容易讓管線生鏽腐蝕，屎水在某處炸開真的會很精彩，但如果很有錢能一直維修，這點也不是不能解決，只是糞便需要細菌分解才能變成肥料，海水的鹽度會讓細菌無法存活，所以「屎要如何分解」這是再有錢也難以解決的。

▲李眉蓁提出「海水沖馬桶」政見，盼讓高雄人不再提水。（圖／記者許宥孺翻攝）

文中指出，海水和淡水不太可能共用同一套管線系統，高雄地底有沒有辦法再多一套管路系統，難度應該不低，「當你以為自己想出一個超神的點子時，請先做一些調查，99%機率沒有人做，是因為有很多難以克服的問題，但有1%的機率是你真的要幹大事了，也請好好把握，但眉蓁的狀況很明顯是前者…」

「美的好朋友」強調，舉凡擁有正修技術學院附設專科部五年制化學工程科副學士畢業的人理論上都懂這些知識，海水看似無窮盡的資源，但用起來的代價，就是很貴，「化工科應該有學過滲透壓、濃度梯度、生物分解這類的概念吧？所以這個政策不是不可能，但對高雄來說一定是不合理。」

▲「美的好朋友」分析3點原因，認為政策對高雄來說不合理。（圖／翻攝自臉書／美的好朋友）

►神奇積雪草小金瓶2罐特殺1960元→599元