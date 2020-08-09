存款「0元」遭酸連鬼都不相信！李眉蓁：綠營不要模糊焦點

▲高雄市長候選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選候選人財產申報公開，民進黨候選人陳其邁名下僅有13萬元存款，遭國民黨主席江啟臣質疑，行政院副院長月薪20、30萬元，存款13萬元「鬼才相信」，陳其邁競選團隊發言人邱俊憲反擊，國民黨候選人李眉蓁申報的存款是0元「不就是連鬼都不相信囉？」對此，李眉蓁回應表示，「請不要再模糊焦點。」

▲江啟臣頻頻南下為李眉蓁輔選 。（圖／記者洪正達翻攝）

高雄市長補選煙硝四射，民進黨候選人陳其邁財產申報存款13萬元，遭國民黨主席江啟臣質疑，行政院副院長月薪20、30萬元，存款13萬元「鬼才相信」。不過也立刻遭到陳其邁陣營反擊，發言人邱俊憲指出，「國民黨提名市長候選人李眉蓁，存款申報數0，擔任過三屆直轄市議員的候選人，存款是0，之前國民黨江啓臣針對陳其邁候選人申報存款金額表示鬼才相信！那麼李眉蓁0存款，不就是連鬼都不相信囉？！江主席，這樣是不是不小心又打臉自己提名的候選人了？！」

根據李眉蓁向中選會申報的財產資料，她與丈夫名下有14筆土地、7筆房產，其中8筆土地、3筆房產來自繼承。李眉蓁與丈夫共有4968萬的房屋貸款，名下存款為100萬元新台幣，但屬於李眉蓁的存款為0元。

李眉蓁9日被問及綠營抨擊存款是零元，連鬼都不相信？李眉蓁表示：「我希望綠營不要再模糊焦點了，我們現在打貪的決心，他不敢簽反貪切結書，還有我們對打貪的決心，不敢跟高雄市民做出反貪污的承諾，這才是我們現在關心的重點，請不要再模糊焦點。」