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李眉蓁拋「海水沖馬桶」引熱議　盧秀燕、侯友宜說話了！

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記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選選前超級黃金週，各陣營馬不停蹄跑行程，國民黨候選人李眉蓁邀來新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕站台，對於李眉蓁提出4年之內要推動飲用分離，研議「海水沖馬桶」，兩人南下補選不免也被問到是否可行，雖兩人都支持李眉蓁，要市民給她機會來解決問題，但對於在台中及新北是否可行並未直接回應。

▲▼李眉蓁0809菜市場掃街_盧秀燕_侯友宜 。（圖／記者洪正達攝）
▲盧秀燕及侯友宜為李眉蓁站台。（圖／記者洪正達攝）

李眉蓁政見主打喝好水，提出長期計畫4年之內要推動飲用分離，研議可以「海水沖馬桶」，將乾淨自來水用於飲食和民生，不過這個想法也引來熱議，甚至是要花多少錢引來不少批評，對手陳其邁也搖頭嘆不知道李眉蓁點子從何而來。

▲▼李眉蓁0809菜市場掃街_盧秀燕_侯友宜 。（圖／記者洪正達攝）

▲盧秀燕坐在輪椅上跟攤販問好。（圖／記者洪正達攝）

而新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕9日南下高雄為李眉蓁輔選，也不免被問到兩位首長對於「海水沖馬桶」的看法，是否可行？盧秀燕說：「自來水是國營事業，是中央主管，我們只要反問一句話，民進黨在中央執政五年，有給高雄人乾淨、安全的水喝嗎？」

盧秀燕說：「這五年來，高雄市活水經濟，有沒有讓高雄人的日子更好過嗎？一個是喝的水、一個是經濟水，已經給民進黨在中央執政五年的機會，高雄主要的稅、大部分的稅都是繳給中央，也因此如何分配資源給高雄人有乾淨、安全的水可以喝，有活水經濟讓大家日子過更好，已經五年了，也有高雄人在中央當官，這五年以來，高雄人有安全、乾淨的水可以喝嗎？有繁榮的活水經濟讓日子更好過嗎？若沒有，換李眉蓁來做。」

▲▼李眉蓁0809菜市場掃街_盧秀燕_侯友宜 。（圖／記者洪正達攝）

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者洪正達攝）

而新北市長侯友宜則答：「高雄人好多年希望能喝到乾淨的水，更能帶動經濟活絡的泉水，眉蓁所提的政見，不管大家的意見如何，她都會虛心去看待，但她提出政見，表示有決心想要去做好這件事，我們以往沒有解決的，就讓眉蓁來解決，我們大家拭目以待。」雖兩人都替李眉蓁緩頰，支持李眉蓁想法，但對於在台中及新北是否可行並未直接回應。

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