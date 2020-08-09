「反空汙抗暖化遊行」藍白候選人到場聲援　陳其邁臨時加行程急趕場

▲民進黨候選人陳其邁、民眾黨候選人吳益政、國民黨候選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

由南部反空汙聯盟和台灣健康空氣行動聯盟在高雄市長補選前的黃金周日發起「反空汙抗暖化遊行」，邀請市民一同為高雄健康環境而走。9日下午將由高雄美麗島出發，一路走向高雄市政府。但根據三位候選人8日晚間發布的行程，僅有民眾黨候選人吳益政及國民黨候選人李眉蓁會到場，而陳其邁於9日中午才新增行程，表示會過去致詞致意。

▲反空汙抗暖化遊行 。（圖／南部反空汙聯盟提供）

「反空汙抗暖化遊行」9日下午將由高雄美麗島出發，一路走向高雄市政府。遊行訴求包含「宣佈氣候緊急、推動綠色新政」，「減碳改善空污、中南部為優先」，「訂定無煤期程、2050淨零碳排」，邀請市民一同為高雄健康環境而走，主辦單位邀請各政黨候選人出席，發表高雄綠色新政宣言，期盼不分顏色黨派，共同為市民健康與環境永續提出更多具體政策。

根據三位候選人8日晚間發布的行程通知，民眾候選人吳益政及國民黨候選李眉蓁都有安排出席，而民進黨候選人陳其邁下午14時50分先參加T3BA三對三籃球六都爭霸戰高雄站後，緊接著就要到自辦的「超級星期天：高雄大邁進」造勢活動，直到9日中午才突然新增行程決定要到大遊行，在行程中間安排15時50分到場，但也表示由於行程緊湊，該行程不開放受訪，並於致詞並向現場致意後，趕往橋頭出席「超級星期天：高雄大邁進」造勢大會。