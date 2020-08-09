輔選李眉蓁昔日團隊11日先啟動！韓國瑜願相挺還在喬現身「方式」



▲韓國瑜、李眉蓁。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選選前超級黃金週，各陣營馬不停蹄跑行程，國民黨候選人李眉蓁9日邀來新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕站台，「漢子」、「燕子」都到齊了，就差「禿子」韓國瑜，究竟韓國瑜何時會現身為李眉蓁輔選。據了解，韓國瑜本人也表示願意協助，不僅先由十多位前局處首長先為李眉蓁站台，而韓國瑜本人傾向於14日選前之夜輔選，但方式還在討論中。

前高雄市長韓國瑜遭罷免後就消聲匿跡，尤其對於高雄市長補選更是低調，選戰至今，尚未現身或出聲來為自家候選人李眉蓁加油打氣，而李眉蓁9日邀來新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕站台，「漢子」、「燕子」都到齊了，就差「禿子」韓國瑜，到底韓國瑜何時會現身外界特別關注，但就是因為剛經歷罷免，韓國瑜現身或許又會激起兩方情緒，因此出面力挺時機點仍待最後評估。

據幕僚透露，目前規畫韓市府團隊局處首長11日將為李眉蓁站台，由前副市長陳雄文領軍，目前大概已有10幾位前首長報名，包含有前新聞局長鄭照新以及前民政局長曹桓榮等人都會現身協助，要站出來表達對李眉蓁的支持及對高雄的期望。

而據了解，韓國瑜也大方表示願意協助，韓國瑜也曾跟黨中央聯繫過，表示一定會貢獻心力，希望韓團隊動起來，但他本人傾向暫定於選前之夜才出現，但還得評估韓國瑜出現的效應，可能是本人出面也可能透過影片、聲音、文字等方式，但目前還正在討論中。