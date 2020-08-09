馬江合體輔選李眉蓁！馬英九大酸：陳其邁已被否定過...到底何德何能？

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻！國民黨候選人李眉蓁9日參加全國青年後援會成立大會，黨主席江啟臣及前總統馬英九都到場支持，對於對手陳其邁喊出「光榮投三次」，國民黨很有意見，認為韓國瑜才剛上任就看到民進黨處心積慮想換掉他，前總統馬英九也批「實際上陳其邁已經是高雄市民否定過的人選，還是一定要他當高雄市長，這點蠻奇怪，到底何德何能，讓我看著覺得實在是非常不舒服。」



▲全國青年後援會成立大會。（圖／記者洪正達攝）

▲江啟臣及馬英九為李眉蓁輔選。（圖／記者洪正達攝）

黨主席江啟臣致詞時表示，這原本是不需要的一場選舉，但2018年韓國瑜市長當選之後，看到民進黨已經處心積慮想要把他換掉，那時候我們就有提到有在醞釀罷免的事情，韓國瑜參與總統大選後，他們就等於找到一個理由跟藉口，6月6日對高雄來講我覺得是非常難過的一天，同一間失去了一個市長，也失去了一個議長。但國民黨沒有放棄，要繼續把市長寶座留在國民黨，他也抨擊民進黨喊出「光榮投三次」，認為對高雄市民來講拒絕貪腐才是光榮。

▲前總統馬英九 。（圖／記者洪正達攝）

前總統馬英九上台也發表激揚演說，他提及在兩年前韓國瑜贏得高雄市長時，有一位民進黨籍立委說「高雄人對不起台灣」，他轟：「到底是誰對不起誰，民進黨在高雄做成這樣，才對不起台灣。尤其是他(陳其邁)高雄市長選敗之後立刻高升行政院的副院長，選舉國家隊立刻動員，用人力財力，想要把高雄奪回來，這點讓我覺得實在是不可思議，不管怎麼樣，他努力的結果最後又讓他有機會繼續參選，他有選舉的國家隊，這是民進黨一貫的做法，什麼行政中立完全不顧，最後把韓國瑜給拉下來，實際上陳其邁已經是高雄市民否定過的人選，還是一定要他當高雄市長，這點蠻奇怪，到底何德何能能夠禁得起這樣的一個考驗，我覺得好像我們高雄人欠他一樣，好像我們高雄人要向他道歉呀，讓我看著覺得實在是非常不舒服。」

馬英九更意有所指的說，李眉蓁處理碩士論文很快的就決定認錯道歉，並且願意放棄，這真很不容易，他說：「但是呢，在我們的國家，還有一位政治上的大咖，三十幾年前自稱拿到博士學位，帶著他的學位跟論文都飽受各界質疑，我覺得他應該學學李眉蓁，趕快出來，向大家道歉。」

▲李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

李眉蓁抨擊，高雄為什麼要在兩年內選三次？為什麼要花這麼多預算，浪費社會資源，「我不知道我們高雄到底發生什麼事情，為什麼一定要他做，所以拜託大家八月十五號一定要出來投票，很多人對國民黨沒信心，很多人對國民黨已經覺得放棄了拜託，你們放棄不放棄國民黨，你們放棄是放棄你們的聲音，民進黨的囂張不可怕，可怕的是，大家不講話。」