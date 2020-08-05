雲林離岸風力發電場協調會攜刀4男身份曝！達德能源公司委託「代為處理」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林離岸風力發電場施工，場方與漁民爭議達不到共識，昨日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心進行協調會，出現多名可男子攜帶刀混入對列席人員拍攝蒐證。5日雲林縣議會開議第19屆第10次臨時會，縣議員蔡孟真緊急質詢，要求雲林縣警察局長針對案件回覆，可疑男子身份。

▲今日雲林縣議會開議第19屆第10次臨時會，縣議員蔡孟真緊急質詢，要求雲林縣警察局長針對案件回覆，可疑男子身份。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員蔡孟真質詢雲林縣警察局長指出，昨日能源公司與漁民商借縣府水情中心開協調會，現場有4名不明人士先於所有人進入協調會場，其中一人更攜帶刀械，這問題非常嚴重，當時他們表明身份是來自高雄的漁民，在現場也不交代是誰請他們列席，現場漁民跟廠商之間在協調會中，曾經有廠商說他們被假扮漁民的黑道恐嚇，所以現場氣氛緊張，請警方這邊來進行清查身份，請局長說明其身份及意圖。

雲林縣警察局長顏旺盛答詢表示，警方將4人帶回斗六分局清查身份並依法查辦，初步查處結果，此4人是受僱於某家公司所委託，到現場協助拍照、攝影回傳到小群組，此公司已查明為受達德能源公司所委託，並有簽立「代為處理雲林協調事項」的合同，但是4人中其中有1人攜帶摺疊刀，所以依《槍砲彈藥刀械管制》條例，以及攜帶刀械進入集會場所以《社會秩序維護法》依法移送。

▲雲林縣警察局長顏旺盛答詢表示，受雇此4人之公司供述是與達德公司簽署代為處理雲林協商的合約。而這4人是由簽署合約的兩位公司負責人吳姓及陳姓所另僱請委託代理出席。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣議員蔡孟真針對警方昨日於現場所發生事件緊急處理的方式以及搜出刀械部分讚譽有加之外，詢問警察局長四人身份是否清查。雲林縣警察局長顏旺盛答詢表示，受雇此4人之公司於昨日到案陳述，公司供述是與達德公司簽署代為處理雲林協商的合約。而這4人是由簽署合約的兩位公司負責人吳姓及陳姓所另僱請委託代理出席。

縣議員蔡孟真接著詢問4人有無前科；雲林縣警察局長顏旺盛回答「有，都有」。顏旺盛接著表示，昨日4名不明人士在現場對列席人員攝影拍照之檔案，在經警方備份後全數予以刪除。

雲林縣警察局長顏旺盛建議，以後類似這種不是申請集會遊行法的私人集會，有需要做安全維護的，希望主辦單位能夠設一個所謂的門禁管理，做進入參加會議人員的身份鑑別，而警方可以協助做人身管制，假設不該出現在會議場所，由我們來禁止他進入，經過識別後這樣的場合較無安全問題的顧慮。

▲警察局長表示，其中有1人攜帶摺疊刀，所以依《槍砲彈藥刀械管制》條例，以及攜帶刀械進入集會場所以《社會秩序維護法》依法移送。（圖／記者蔡佩旻攝）



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