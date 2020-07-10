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雲林縣陸上風力發電設置引眾怒　沿海民眾200人聚縣府堵能源局長陳情

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣沿海陸上風力發電工程目前已進入施工階段，漁民表示施工單位不僅破壞海底與沿岸生態，更破壞漁民置放魚港的生財工具，齊聚雲林縣府陳情，講到心痛處群眾激情附和大喊「立即停工」，能源局長游振偉洽同時到訪縣府，亦站出來接受陳情，最後經縣長張麗善打圓場，同意下周三前展開協商，這場陳情會才平和落幕。

▲10日下午約200多位沿海鄉民聚集雲林縣府陳情，斥指施工單位為協商及施工破壞生態及漁具。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲能源局長游振偉洽同時到訪縣府，亦站出來接受陳情。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣目前共有80座海上風力發電機組、84座陸上風力發電機組獲能源局核准設置，陳情民眾認為風力發電機組過於接近村落、擾動海洋生態，影響居民環境與健康，漁民、鄉民組成溪尾反風吹自救會、雲林縣養殖漁業發展協會等多個社團，10日下午在副議長蘇俊豪、議員蔡孟真、吳蕙蘭及林深等人陪同下，齊聚縣府陳情抗議。

▲10日下午約200多位沿海鄉民聚集雲林縣府陳情，斥指施工單位為協商及施工破壞生態及漁具。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲能源局長游振偉洽(右四）同時到訪縣府，亦站出來接受陳情。（圖／記者蔡佩旻攝）

多位民眾輪流針對施工單位砲轟，控訴風力發電機組距離村落太近，風車運轉發電造成的低頻率影響健康，並對破壞漁具及衝撞造成漁船受損之事，置若罔聞，特地前來陳情並要求重新規範發電機組與村落、住家的距離，並須取得居民同意，在此之前必須先停工。

▲10日下午約200多位沿海鄉民聚集雲林縣府陳情，斥指施工單位為協商及施工破壞生態及漁具。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲約200多位沿海鄉民在副議長蘇俊豪、議員蔡孟真、吳蕙蘭及林深等人陪同下，齊聚縣府陳情。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣議員蔡孟真表示，設置綠能是好事，但有維害與疑慮之處，政府做得不慎完善及審慎，我們希望，在還沒有發生危害時預先預防，以降低與避免危害發生。雲林是農業大縣，尤沿海地區為文蛤重要產地，低頻電波會影響人體及養殖產業，政府應該更審慎重視這個問題。蔡孟真説，針對漁具被破壞的部分，必須要求立即賠償漁民損失。

雲林縣議會副議長蘇俊豪表示，德國內陸風車距離住戶標準是1500公尺，但台灣的距離標準只250公尺，相差甚大，也危害居民健康和安寧，值得檢討。漁民與雲林縣養殖漁業發展協會代表也輪番斥指中央政府能源政策從施工前從沒協商取得同意就動工，罔顧居民、漁民生活、生存權益。

▲10日下午約200多位沿海鄉民聚集雲林縣府陳情，斥指施工單位為協商及施工破壞生態及漁具。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲約200多位沿海鄉民在副議長蘇俊豪、議員蔡孟真、吳蕙蘭及林深等人陪同下，齊聚縣府陳情。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府建設處長李俊興說明，施工或設立許可權責屬中央，縣府目前對能源開發提出「三不四要」立場，其中以要尊重民意為優先。雲林縣長張麗善也表示，將和所有鄉親站在同一陣線為鄉親的權益做好把關。

能源局長游振偉在一一聽完民眾的陳情後，表示將會把大家意見帶回去研究後再進一步處理，但遭陳情民眾大喊「必須立即停工」至止，漁民甚至差點跪下立即被拉起，最後在縣長張麗善緩頰協商下要求能源局於下周三和地方召開協調會，陳情會才平和落幕。

▲10日下午約200多位沿海鄉民聚集雲林縣府陳情，斥指施工單位為協商及施工破壞生態及漁具。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲漁民前往雲林縣府陳情，斥指施工單位為協商及施工破壞生態及漁具。（圖／記者蔡佩旻攝）

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