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菜市場名遭亂報名號　警員陳建發改名陳泯浩...從偵查員升到所長

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▲陳泯浩在刑事偵查單位有22年的資歷，回憶起2016年逮獲攜有上膛槍械的亡命逃犯，並搜出十多把槍械彈藥仍心有餘悸。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳泯浩在刑事偵查單位有22年的資歷，回憶起2016年逮獲攜有上膛槍械的亡命逃犯，並搜出十多把槍械彈藥仍心有餘悸。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

有人名字取的就是很平凡，所謂的菜市場名，名字與他人相同也會造成困擾，不是被誤認，就是被誤植，也有許多民眾藉其名報名號，規避交通罰單，身為偵查員的他乾脆改個名字，將陳建發改名陳泯浩，這一改卻讓他從偵查員，順遂屢破案件，升任刑事小隊長，一年前升任二線一星的分駐所長，此事成為西螺地區民眾茶餘飯後所聊趣聞。

現任雲林縣警察局西螺分局崙背分駐所所長陳泯浩，從偵查小隊長升職分駐所所長近滿週年，提及十多年前為何改名，陳泯浩娓娓道來。他表示，曾聽說有一名傳統市場攤販因攤位擺設位置影響交通遭檢舉，而警方前去取締時因該名攤販報上陳建發，指稱有其親戚關係，而取締員警一聽是自己人的親友，將罰單改為開立勸導單，其他攤販看此招有效則每遇到警方取締都如此報名號，確實至今都還有人提起這回事，還有外傳他在外欠奶粉錢，意指他有私生子，讓他哭笑不得。

另外就是，改名前許多人稱他「發仔」「阿發」（台語），當偵查員的他在偵蒐情報時會與「發現」「發覺」混淆，讓他有點困擾。陳泯浩說，其實改名主要原因是某次巧遇姓名學老師，給了建議覺得「陳浩泯」比起「陳建發」更適合他，五行有木的他，在名字中加了水字邊更有利於生生不息，那其改名與事業上有沒有相關影響。他説，改名之後給自己心理上確實有微妙感受，也對自己本身更又自信連帶影響工作上有好的表現。

▲陳泯浩在刑事偵查單位有22年的資歷，回憶起2016年逮獲攜有上膛槍械的亡命逃犯，並搜出十多把槍械彈藥仍心有餘悸。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2016年陳泯浩（左二）破獲雲林「行動軍火庫」，受時任縣長李進勇頒發破案獎金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳泯浩在刑事偵查單位有22年的資歷，他說，印象最深刻是2016年2月在斗六市逮獲亡命逃犯有「行動軍火庫」之稱的朱嫌，回憶當時陳泯浩仍心有餘悸，據線報掌握朱嫌隨身攜帶上膛手槍，跟監數月終於圍捕到案，身上果真攜有已上膛制式手槍一把，另車上後座及車廂共長短槍一共11把，包含有叢林之王稱號的XM15大毒蛇制式突擊步槍、一分鐘可射擊800發子彈的德國製的MP5衝鋒槍，火力強大，車廂一掀開現場所有員警全都傻眼。

談及陳泯浩從刑警轉任所長之間的調適，陞任西螺警分局崙背分駐所所長將屆滿一年，從擔任偵查小隊長時面對歹徒、查逮通輯犯是如何曉以大義或向其勸說歸案等可說是游刃有餘，接任所長一職後事務上交涉對象大不同，唯一不適應的就是面對憨實熱情的鄉親，從面部表情到談吐語氣，都要從剛強轉為柔軟，以避免嚇到村里的阿公阿嬤。

陳泯浩說，警察職業每個職階有不同的需要學習的地方，未來仍會秉持為民服務的熱情不管是在預防犯罪或是鄉里民關懷，均以同理心即時給予關懷與協助，讓民眾能深切感受到警察與社會的用心與愛心，讓這個社會更加溫暖。

▲陳泯浩在刑事偵查單位有22年的資歷，回憶起2016年逮獲攜有上膛槍械的亡命逃犯，並搜出十多把槍械彈藥仍心有餘悸。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲剛正不的阿陳泯浩在面對求助鄉親時發揮耐心予以協助，面對所查獲之毒癮犯嫌仍會曉以大義勸說其戒毒。（圖／記者蔡佩旻攝）

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