雲林長青食堂解封開辦　縣警局持續推動長者指紋建檔

▲雲林縣警察局鑑識科於斗六市崙峯社區活動中心長青食堂，為長者提供指紋捺印服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

斗六警分局轄內於5月上旬，發生獨居長者外出路倒不治，經該分局鑑識巡官前往採集長者指紋，進行比對立即確認身分，得以通知嘉義家人協助處理後續事宜，由此例可見長者指紋建檔之重要性。雲林縣警察局鑑識科29日上午配合斗六警分局，前往斗六市崙峯社區活動中心長青食堂，為長者提供指紋捺印服務。

由於上半年受到新冠肺炎疫情影響，許多長青食堂停辦，雲林縣警察局指紋捺印宣導活動也暫緩辦理，但隨時國內疫情趨緩解封，在長青食堂已陸續開辦之時，縣警局鑑識科股長向在場長者宣導指紋捺印建檔之必要性，並結合交通隊道路交安及斗六警分局預防詐欺宣導，過程中提供夜間隨身警示燈、實用抹布等宣導品，進而提高長者捺印意願，因此在場長者都十分踴躍主動參與指紋捺印活動，整場活動經統計超過40位長者完成指紋捺印建檔。

▲斗六市崙峯社區活動中心長青食堂長者開心踴躍主動參與指紋捺印活動，共超過40位長者完成指紋捺印建檔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局表示，指紋建檔工作列入縣府施政目標後即積極推動，雲林縣警察局與縣內各社區發展協會、長青食堂、社區關懷據點、巷弄長照站、民間慈善團體接洽前往提供服務，警察局在此也呼籲縣內民眾及各民間團體如有需求，亦可主動聯繫警察局(電話5320259)或各分局，期能為減少縣內因高齡失智所衍生之社會問題共同來努力。

▲縣警局鑑識科股長向在場長者宣導指紋捺印建檔之必要性，並結合交通隊道路交安及斗六警分局預防詐欺宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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