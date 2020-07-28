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雲林縣府六輕爆炸因應查處報告「資料來自六輕」　議員王又民砲轟退席抗議

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▲王又民憤斥建設處長李俊興「你拿六輕報告書，敢來議會報告，對縣民如何交代」怒摔報告書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲王又民憤斥建設處長李俊興「你拿六輕報告書，敢來議會報告，對縣民如何交代」怒摔報告書。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會28日召開第19屆第9次臨時會，進行專案報告六輕0715煉製二廠爆炸事件，六輕監督專案小組報告，雲林縣政府因應查處報告，縣議員王又民質詢提出的報告說明為何來自六輕，也質疑縣政府因追繳六輕空污費差額10億元訴訟案敗訴的欠款，是否因此「手軟」有失實質監督之責，與縣長張麗善發生激烈答詢。

雲林縣議會進行雲林縣政府六輕監督專案小組，到縣議會報告六輕0715煉製二廠爆炸事件，雲林縣政府監督小組初步調查結果為人為疏失，因操作人員一時緊張而操作不當，導致管線外洩氫氣又遇到空氣，才會引發火災及氣爆。

雲林縣議員王又民對縣府提出報告書資料來源，提出質詢雲林縣政府建設處長李俊興，獲得回答來自六輕煉製二廠，王又民憤斥建設處長李俊興「你拿六輕報告書，敢來議會報告，對縣民如何交代」怒摔報告書。

王又民轉向質詢環保局長，六輕作假資料提供假資料給環保局，縣府罰10億罰款的事件，經台塑打官司後縣府敗訴需歸還罰金，縣府到現在還沒能力還款，質疑是否監督因而手軟；環保局長鄭育麟答覆，這個部分金額6億多元，會還台塑。王又民則說，欠人家錢就無法監督。

王又民針對建設處六輕煉製二廠報告書，是來自六輕所調查提出，縣府引用到縣議會報告，要求縣長張麗善說明，張麗善解釋是建設處長口誤，王又民聽此回應打斷縣長回覆，張麗善要進一步說明，縣議員持續發言質詢，雙方激烈爭辯，主持會議主席副議長蘇俊豪數度欲打斷雙方對話未果，請議事人員將雙方麥克風消音，讓雙方暫停發言。

議會恢復進行縣議員王又民質詢時表示，今日議會召開臨時會，卻沒有監督小組的調查報告，他直言「與百姓堅持到最後！」便憤而離席表示抗議。

副議長蘇俊豪表示，雲林縣公私場所固定汙染源使用生煤石油焦管制自治條例刪除後，地方無法透過許可證核發，檢討生媒使用量，2018年修法後，權責在中央，盼從中央源頭解套，地方與中央一起修法，捍衛工安安全。

縣長張麗善在議會臨時會中說，2015年9月7日中央修法，以自治條例牴觸能源法及空汙法，撤銷雲林縣公私場所固定汙染源使用生煤石油焦管制自治條例，並於2018年8月1日修正空氣汙染防制法，制定台中、雲林條款，使地方無權限核發許可證，形成「有責無權」，她呼籲立法院修正法條，讓地方政府有權利管制六輕。

▲王又民憤斥建設處長李俊興「你拿六輕報告書，敢來議會報告，對縣民如何交代」怒摔報告書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣議員王又民轉向質詢環保局長，縣府罰10億罰款的事件，質疑是否監督因而手軟。（圖／記者蔡佩旻攝）


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