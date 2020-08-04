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快訊／雲林離岸風力發電廠協調會　反對漁民遭帶刀刺青男「攝影存證」

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記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林離岸風力發電廠」漁民廠商爭議不斷，今日下午於雲林縣政府2樓水情中心會議室開協調會，其中允能公司、達德電力、數十位漁民代表與環團律師及民意代表列席，席間發現有不明黑衣人持手機一一對漁民拍照，疑似蒐證動作引發漁民起疑，發現一人身上刺青查覺有異，向縣府警衛通報有不明人士介入會議，駐衛警不敢大意隨即通報雲林縣警察局。

▲雲林離岸風力發電廠案，今日下午於雲林縣政府2樓水情中心會議室開協調會，出現四名不明人士列席會議，其中一人攜帶刀械，遭警方全部帶回警局。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林離岸風力發電廠案，今日下午於雲林縣政府2樓水情中心會議室開協調會，出現四名不明人士列席會議，其中一人攜帶刀械，遭警方全部帶回警局。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局獲通報隨即派出大批警力趕往縣政府，現場清查後發現四名男子身份交待不明，警方要求其配合搜索身上是否有攜帶違禁品，其中一名手臂刺青男子聽見警方欲搜索，神情緊張往沙發椅縫塞入不明物，警方發現有問題，隨即請其站立對沙發椅進行搜查，果然從沙發椅縫搜出一把摺疊刀。

警方詢問為何來參加協調會要帶刀，該名男子支吾其詞說要防身，被問及那為何要藏起來，男子表示，因大批警力讓他緊張。警方向其告知，該折疊刀為管制刀械，已違反槍砲彈藥法，隨即將四人立即帶回斗六警分局進行近一步身份清查以及參與協調會動機。

▲雲林離岸風力發電廠案，今日下午於雲林縣政府2樓水情中心會議室開協調會，出現四名不明人士列席會議，其中一人攜帶刀械，遭警方全部帶回警局。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲其中一名手臂刺青男子神情緊張往沙發椅縫塞入不明物，警方隨即請其站立對沙發椅進行搜查，果然從沙發椅縫搜出一把摺疊刀。（圖／記者蔡佩旻攝）

現場漁民表示，會議3點開始，其四名不明人士在2點多就到達現場等候，一度以為是達德能源公司的人，但會議中安排坐位一分開，他們自稱是來自高雄的漁民，後來坐在最旁邊，但會議中，其中一名男子不停針對參加的所有人一一拍照大頭照並且錄影，就像在蒐證一樣，行跡實在太可疑。

雲林縣議員蔡孟真表示，大部分漁民都是熟面孔，就這4個人完全是不認識的，而且對列席人員拍攝大頭照，不知有何目的，要求雲林縣警察局，清查四人的真實身份、有無前科，這樣的蒐證是有何用意，現場被拍照的漁民感到人身安全受威脅。

雲林縣議員王又民表示，協調會開始前應對所有人員清查身份，絕不容許有假漁民真亂場的狀況發生，嚴肅要求雲林縣警局，針對今日事件儘速成立專案小組，除追查四名黑衣人身份之外，並清查由誰指使、意圖為何，以確保漁民與風力發電廠廠商之人身安全。

▲雲林離岸風力發電廠案，今日下午於雲林縣政府2樓水情中心會議室開協調會，出現四名不明人士列席會議，其中一人攜帶刀械，遭警方全部帶回警局。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林離岸風力發電廠案，今日下午於雲林縣政府2樓水情中心會議室開協調會，出現四名不明人士列席會議，其中一人攜帶刀械，遭警方全部帶回警局。（圖／記者蔡佩旻攝）

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