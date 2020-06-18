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檢警掃黑大執法！逮犯罪組織首腦　自稱「雲林鄭太吉」遭羈押禁見

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▲鄭嫌於facebok自詡為「雲林鄭太吉」曾於2018年5月涉案遭檢肅到案，向警方哭饒仍經起訴延押，今因組犯罪集團遭逮經檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鄭嫌於facebok自詡為「雲林鄭太吉」曾於2018年5月涉案遭檢肅到案，向警方哭饒仍經起訴延押，今因組犯罪集團遭逮經檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年4月19日發生斗六公正派出所聚眾鬥毆警員鳴槍案至今事隔2個月，期間雲林縣警察局局長顏旺盛責成刑警大隊科技犯罪偵查隊、斗六分局與警政署刑事警察局偵查第二大隊成立專案小組，報請臺灣雲林地方檢察署黃立夫檢察官指揮偵辦針對其中一方人馬主嫌鄭吉修，成立專案小組蒐集相關犯罪事證，經檢察官聲請羈押禁見獲准。

警方經查，鄭嫌於facebok自詡為「雲林鄭太吉」，曾於2018年5月間因涉嫌指揮、教唆旗下小弟犯下槍擊、妨害自由、傷害、毒品及電信詐欺等犯行，案經縣警局刑警大隊檢肅到案；鄭嫌因犯罪情節重大，經檢察官聲請羈押獲准，向警方哭饒仍經起訴延押，羈押期長達一年，於2019年5月交保釋放。

▲鄭嫌於facebok自詡為「雲林鄭太吉」曾於2018年5月涉案遭檢肅到案，向警方哭饒仍經起訴延押，今因組犯罪集團遭逮經檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警局表示，鄭嫌再度被逮後，見警方事證齊全，應訊態度對比昔日囂張之氣焰判若兩人，平時逞凶鬥狠之模樣霎時消磨殆盡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

然鄭嫌經交保獲釋後不知悔改，復於今年4月19日，在雲林縣斗六分局公正派出所前與同夥涉嫌聚眾鬥毆案，氣燄囂張，經蒐證調查發現，嫌犯鄭嫌隱身幕後指揮，因尋仇及毒品交易地盤等糾紛，教唆十餘名群組成員，在斗六、虎尾地區犯下多起持械殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等案件。

專案小組先於5月中旬在高雄市查緝預備經營電信詐欺機房之鄭嫌胞兄鄭○辰到案，因涉嫌槍擊殺人未遂案判刑3年6個月定讞，經雲林地檢署發布通緝中，係警政署緝逃專案列管之危險逃犯。復於6月10日起展開同步查緝行動，掃蕩鄭吉修及集團成員住居所、幫眾據點等地，陸續共拘捕鄭吉修（男、81年次）、周○楷（男、82年次）、葉○豪（男、90年次）、陳○靖（女、77年次）等共19人，查扣自小客車7部（奧迪R8、賓士、BMW、福特野馬等）、防彈衣、武士刀、番刀、棍棒、彈簧刀、大榔頭、安非他命、毒咖啡包、空氣長槍、行動電話、筆電等贓證物。

▲鄭嫌於facebok自詡為「雲林鄭太吉」曾於2018年5月涉案遭檢肅到案，向警方哭饒仍經起訴延押，今因組犯罪集團遭逮經檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方掃蕩鄭吉修及集團成員住居所、幫眾據點等地，查扣防彈衣、武士刀、番刀、棍棒、彈簧刀、大榔頭、安非他命、毒咖啡包、空氣長槍、行動電話、筆電等贓證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局表示，鄭嫌再度被逮後，見警方事證齊全，應訊態度對比昔日囂張之氣焰判若兩人，平時逞凶鬥狠之模樣霎時消磨殆盡。全案於詢問後依組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌解送臺灣雲林地方檢察署偵辦，鄭吉修與旗下主要手下共4人因犯罪情節重大，事證明確，經檢察官聲請羈押禁見獲准。

▲鄭嫌於facebok自詡為「雲林鄭太吉」曾於2018年5月涉案遭檢肅到案，向警方哭饒仍經起訴延押，今因組犯罪集團遭逮經檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方掃蕩鄭吉修及集團成員住居所、幫眾據點等地，查扣自小客車7部，奧迪R8、賓士、BMW、福特野馬等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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