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雲林離岸風力發電廠施工　工船、漁船「撂20艘」海上對峙！

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記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林離岸風力發電廠」位於雲林縣台西鄉、四湖鄉及口湖鄉外海區域，達德能源公司計畫在雲林縣口湖鄉近沿海區域架設80座大型離岸風機，日前漁民指出施工單位破壞生態之外更破壞漁民生財工具，齊聚雲林縣府陳情，協調尚未有結果，今日下午於海上雙方數度對峙，漁民指出針對「被消失的漁網」一定要工程傳給一個交代。

▲雲林離岸風力發電廠施工作業傳出工程船與漁船對峙，海巡隊立即出動巡防艇居中警戒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林離岸風力發電廠施工作業傳出工程船與漁船對峙，海巡隊立即出動巡防艇居中警戒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣目前共有80座海上風力發電機組、84座陸上風力發電機組獲能源局核准設置，陳情民眾認為風力發電機組過於接近村落、擾動海洋生態，影響居民環境與健康，漁民、鄉民組成溪尾反風吹自救會、雲林縣養殖漁業發展協會等多個社團數次陳情抗議，也針對工程單位於施工過程破壞漁網及其它捕魚工具要求工程單位作業前協調，卻遲遲無下文。

今日突傳出工程船與漁船海上對峙事件，漁民指出約下午2點多，達德公司聘僱施工船進入該海域，不顧近海漁民意見欲強行施工，加上有幾艘漁船出海準備收網，發現40多支漂浮海面用來標示的漁網旗桿不翼而飛，懷疑是工程船所為，於是以無線電「撂船」呼叫後，約20多艘漁船出海支援，與達德公司2艘施工作業船在海上對峙，氣氛一度緊張。

雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順表示，達德的開發計畫與施工方式對當地漁業以及生態傷害太大，漁民難以接受，漁民船隊與達德施工船在海上兩相對峙數小時，海巡署船隻則居間持續戒備中，雙方爭議仍然難解。

海巡署艦隊分署十三海巡隊隊長李松樵表示，達德能源公司所使用工程船為無動力船，須靠拖船出海，約晚間7點時準備拖回台中，預計暫停2日不施工；而漁民船隻也陸續已退回港岸。隊長李松樵說明，工程單位均經過公單位認可，均有施工權，而漁民這方亦持有捕魚航行權，但雙方在各自作業時以防互相干擾難免產生敵意。

李松樵指出，今日海巡隊出動三艘海巡艇，而中部分署除了岸際兵力部署之外也出動無人機協助空中蒐證作業，另外未來將會針對案發周邊海域將持續24小時以雷達監測海上船隻動向，如有發現異樣將會立即緊急出動戒備。

海巡署艦隊分署十三海巡隊呼籲，海巡工作的推展除仰賴各友軍單位密切合作外，漁民朋友們的認同與協助更是功不可沒，若民眾有需海巡單位服務之處或發現不法情事，請多利用海巡署「118」免付費專線報案，海巡署同仁秉持著為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖，以維國人生命財產安全。

▲雲林離岸風力發電廠施工作業傳出工程船與漁船對峙，海巡隊立即出動巡防艇居中警戒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日下午漁船出海準備收網，發現漁網旗桿不翼而飛，懷疑是工程船所為，於是以無線電「烙船」呼叫後，約20多艘漁船出海支援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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