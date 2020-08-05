雲林離岸風廠協調會4陌生男攜刀蒐證　張麗善怒了！警追身份意圖

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林離岸風力發電廠」位於雲林縣台西鄉、四湖鄉及口湖鄉外海區域，將於沿海區域架設80座大型離岸風機，施工時造成漁民捕魚漁場與漁具遭破壞，數次引發民眾陳抗。昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心進行協調會，有可疑人士攜帶刀混入對所有參與人拍攝蒐證，遭查覺異樣，果真遭警搜出刀械一把。

▲雲林離岸風力發電廠案，昨日下午於雲林縣政府2樓水情中心會議室開協調會，出現四名不明人士列席會議，其中一人攜帶刀械，遭警方全部帶回警局。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣長張麗善今日上午受訪表示，針對可疑人帶刀事件感到憤怒，並且進行釐清，達德公司與現場漁民雙方雖然否認，但四位可疑人士並非雲林縣的漁民，至於身分由警方調查中，在公務機關、公權力的機關不應該也不容許如此貿然進入，所以未來我們針對前來租借場地協談、協調一定要出示證件，必須在門禁上面釐清對象，如果協調是會產生紛爭或暴力事件就禁止租借，如有必要租借就請警政進駐維安。

▲其中一名手臂刺青男子神情緊張往沙發椅縫塞入不明物，警方隨即請其站立對沙發椅進行搜查，果然從沙發椅縫搜出一把摺疊刀。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，參與協調會列席人員有達德能源公司代表、能源局代表、工研院代表、雲林縣政府人員、環團律師及十多位漁民代表。雲林縣議員蔡孟真指出，大部分漁民都是熟面孔，就這4個人完全是不認識的，而且對列席人員拍攝大頭照，不知有何目地，要求雲林縣警察局，清查四人的真實身份、有無前科，這樣的蒐證是有何用意，現場被拍照的漁民感到人身安全受威脅。

雲林縣議會副議長蘇俊豪在事件後趕到現場表示，有請縣政府幫忙向能源局表達，能源局也非常有誠意南下來多次協調，那後來協調到一階段，既然現場有律師、縣府人員、也有能源局的人那民意代表只是為民發聲，所以列席也僅是旁聽，不會去表達任何意見，甚至不參與協調內容。

▲昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心，協商工程進行與針對漁民漁具遭破壞之事進行協調會。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員王又民於協調會中針對出現可疑人士事件發言表示，協調會應先要求清查身份，相信真正的漁民不希望有人藉事藉端來讓真正的漁民權益受損；而被請出去的可疑人士確實於身上搜出刀械，將要求警方派員立即到場維護限長人員安全。

警方表示，昨日接獲縣府通報，有多名人員形跡可疑後派員前往稽查清查，現場起獲一把摺疊刀，並帶回4人查證，對於攜帶違禁品的部分也依無故攜帶兇器以《社會秩序維護法》裁處，另對四人之身份基於偵查不公開恕無法奉告。

▲漁民出示於會場內拍到可疑人士舉手機側錄協調會對話內容的照片。（圖／記者蔡佩旻攝）

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