時力5決策委員送暖替徐永明準備「零卡可樂」　邱顯智：一言一行應注意

記者林銘翰／台北報導

立委集體收賄案震撼台灣社會，前時代力量黨主席徐永明等人遭指捲入SOGO經營權之爭，台北地院4日裁定徐永明以80萬元交保，包括多位時代力量決策委員則到場打氣，甚至還準備了徐永明常喝的零卡可樂。

▲徐永明涉嫌收賄獲80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）



對此，時代力量代理主席邱顯智5日表示，黨內應考量到自己所做的一言一行，以及行為做了以後帶給社會的訊息為何。

檢調調查，前太流董事長李恆隆涉嫌自民國102年前透過郭克銘等人，行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、前民進黨立委陳唐山、前時代力量立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

台北地方地院連續2天召開羈押庭，3日晚間9時訊問完所有被告，4日下午裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明及被告余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘羈押禁見，徐永明則獲80萬元交保。

在徐永明步出羈押庭前，包括陳惠敏、陳志明、林于凱、吳韋達、陳薇仲等5位決策委員就已事先到場守候，且除了黨中央辦公室黨工外，徐永明立委時期的助理也都到場等待，甚至準備了徐永明愛喝的零卡可樂。

▲時代力量代理主席邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，邱顯智5日上午表示，目前徐永明的案件正在紀律委員會處理，屆時紀律委員會做出決定，若被申訴人覺得不服，可透過仲裁委員會提出救濟管道，「如果他要繼續救濟，就回到法院」。

邱顯智說，有關此事的調查與懲處，基本上與決策委員會無關，但考量到是刑事案件，黨內也不應該做過多接觸，同仁應考量到自己所做的一言一行，以及行為做了以後帶給社會的訊息為何。

邱顯智強調，自己在臨危授命的狀況下代理黨主席，所有事情都要按照既定的程序處理，因此黨中央不可能事先知情，「現在是刑事案件，就要按照刑事案件來處理」，時代力量尊重檢調調查，也感謝檢調給時力反省革新的機會，也希望真相能夠盡快水落石出。

其他人也看了這些新聞...



►立委集體收賄醜聞！ 法院裁定廖國棟、丁復華羈押禁見

►立委集體收賄醜聞！ 蘇震清、辦公室主任余學洋遭羈押禁見

►立委集體收賄弊案！ 法院裁定陳超明羈押禁見

相關熱門新聞...

►立委集體收賄醜聞！ 前時代力量黨魁徐永明80萬元交保

►蔡英文動怒警告執政團隊同仁 「升官發財請走別路」

►蘇震清爆收賄弊案 蘇貞昌：欣慰行政團隊堅守沒讓行賄者得逞

►振興一下我們的美麗