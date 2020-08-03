快訊／蔡英文動怒警告執政團隊同仁　「升官發財請走別路」

記者陶本和、黃巈禾／台北報導

民進黨立委蘇震清涉入收賄2000萬元弊案，其叔叔、總統府秘書長蘇嘉全也宣告請辭。對於立委不分黨派顏色收賄疑雲，總統蔡英文3日於總統府內召開記者會說明。蔡英文表示，新任總統府秘書長由李大維擔任，她也嚴正警告執政團隊同仁要升官發財「請走別路」。

▲蔡英文談故前總統李登輝治喪事宜及蘇震清涉賄案 。（圖／記者徐斌慎攝）

蔡英文表示，蘇嘉全跟她說這段時間以來很多針對他的批評，所對執政團隊帶來的影響，蘇嘉全強調清白是他的第二生命，因此辭職證明他的清白，她也尊重蘇嘉全的決定，也能理解蘇嘉全以辭職明志的決心。

蔡英文指出，有關這次公司法修法，相信大家也已經看到結果，即使有少數有心人企圖運作，也無法扭曲最後的法案，歷來重要法案，執政團隊無論在立法院或行政單位都嚴格把關機制，國安會內部會透過黨團會議廣泛討論，並且和行政部門密切溝通協調，找出最符合國家利益的共識，不會受到少數人的左右，行政團隊也會秉持專業、堅持原則，即使有壓力也會嚴格把關，避免利益團體不當干擾，健全機制就是最好的防火牆和防腐劑。

蔡英文強調，這次有部分立委涉案，希望司法單位勿枉勿縱，也要提醒所有執政團隊的同仁，在還沒執政前就說過，今天要再講一次，「升官發財，請走別路」，執政的目標，不是為了自己的利益，而是為了讓台灣更好。