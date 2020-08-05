快訊／深陷SOGO收賄案　徐永明主動退出時代力量

▲徐永明申請自動退出時代力量。（圖／記者劉昌松攝）

記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，台北地院4日裁定徐永明以80萬元交保，時代力量代理主席邱顯智5日上午表示，將於下午5時召開紀律委員會，並要求徐永明親自到會說明。據了解，徐永明經考量時代力量黨內團結，以及配合後續司法調查，將申請自動退黨。

前太流董事長李恆隆涉嫌自民國102年前透過郭克銘等人，行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、前民進黨立委陳唐山、前時代力量立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地院4日下午裁定蘇震清、廖國棟、陳超明及被告余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘羈押禁見，徐永明則獲80萬元交保。

時代力量4日下午表示，針對台灣台北地方法院裁定徐永明以80萬元交保一事，時代力量紀律委員將依據8月2日作成之決議，儘速通知徐永明於5日到會說明，並於會後儘速做出相關處置。

邱顯智5日上午受訪時則說，要求徐永明在24小時內到會說明，紀律委員會預計在下午5時開會，紀律委員會會以最高標準檢視，並且獨立做出決定，之後也會盡快相社會各界說明。

據了解，時代力量目前擬將決策委員會改以視訊會議進行，徐永明亦不需親赴至黨中央說明，陳志明5日下午受訪時僅表示，開會方式主要是由徐永明與紀律委員雙邊進行溝通，詳細部分他不清楚。

消息人士指出，徐永明考量時代力量黨內團結，以及配合後續司法調查，將申請自動退黨，由於徐永明退黨後就即不具黨員身分，因此也無需至紀律委員會說明。

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