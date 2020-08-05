時力北市議員開嗆黨中央　黃郁芬：讓外界觀感「決策核心力挺涉貪主席」

▲黃郁芬。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量前主席徐永明涉收賄案，台北地方法院4日裁定80萬元交保，而黨部仍維持停職處分。對此，同黨台北市議員黃郁芬在臉書喊話，時代力量有諸多亂象，更應該嚴正面對，也列出4點檢討內容。

黃郁芬指出，徐永明涉嫌重大的「期約受賄罪」，不僅是7年以上的重罪；若是在法案推動上有與特定利益關係者不當接觸，藉由立委的職權圖利特定個人，並且期約收錢，等於是在告訴社會大眾「你只要有錢就可以決定法律怎麼訂。」



黃郁芬認「這是不對的」，且這不僅僅重創時代力量一直以來「反貪」、「公開透明」「自我期許高道德標準」的形象，嚴重破壞時代力量成立5年來辛苦建立的聲譽，也要撕除外界認為時代力量「嚴以待人、寬以律己」的雙標標籤，重新找回大家的信任。

黃郁芬向黨中央提出四點檢討內容，如下：



1、在這次的涉貪收賄醜聞中，對時代力量的傷害，除了因為前主席徐永明涉案，更因為秘書長陳志明在未有具體事證，且未經深思熟慮的狀況下，竟主動對外表示有「對外借錢來發黨工薪水」，引發社會大眾強烈質疑，時代力量是可以藉口財務拮据便能以不公開的手段，隨手收取不明來源財產的政黨，更二度重創時代力量的聲譽。



如此明顯的失職行為已不再適任黨秘書長職位，亦應有自知之明，不宜再戀棧，讓黨中央可以更客觀公允的處理這一次的賄款風暴。



2、陳志明秘書長的發言，也彰顯了時代力量的財務規劃管理問題，時代力量自2016年以來，皆領有政黨補助款，照理說，時代力量黨務的日常運作，如：中央及地方黨部租金等空間成本、人事費用，應皆有政黨補助款得以支應，若財務有妥善規劃，應不足以發生「發不出黨工薪水」之情況。



政黨補助款等資源皆來自人民的納稅錢，作為一個負責任的政黨，時代力量應向社會大眾說明清楚：相關經費使用用途、財務問題及未來該如何防範不再重蹈覆徹。並應徹查過去時代力量資金來源，若有不明來源財產應主動通報調查，以杜絕社會大眾對時代力量財產來源之疑慮。



3、在今日徐永明前委員交保時，本黨竟然有5位決策委員前往台北地院予以「接風送暖」、「準備零卡可樂」，在司法調查未釐清真相、且黨內紀律委員會也尚未完成內部調查程序前，此舉容易讓外界產生「時代力量決策核心力挺涉貪主席」之觀感，讓時代力量決策核心的改革誠意大打折扣。

4、邱顯智委員在接任時代力量代理主席時，曾明言將在兩週內提出時代力量的反貪廉政機制，但在上週的臨時決策委員會後，卻不見黨中央召開決策委員會研商能說服社會大眾的具體作法。



在此危急存亡之際，「我呼籲決策委員會應儘速開會，除提出反貪廉政機制的具體作法外，也應具體提出決策委員會全面總辭改選的具體時間、相關程序及時程規劃。」

立法院近日爆發收賄事件，6名跨黨派立委、前立委涉入其中。法院於4日作出裁定，8名被告中，蘇震清、廖國棟、陳超明、李恆隆等7人羈押禁見，僅前時代力量立委徐永明以80萬元交保。

代理黨主席邱顯智表示，紀律委員5日會將約詢徐永明到黨部說明，屆時會根據裁決作出決定；他也再次對支持者表示歉意，讓大家覺得擔心跟失望，之後會在兩週內，提出反貪廉政的具體步驟，讓外界台灣社會感受到時力對於反貪的決心，希望可以重拾對時力的信賴。

▲北院裁定徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

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