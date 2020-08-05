徐永明、趙正宇現金交保　孫大千提5矛盾點質疑：為什麼雙重標準？

▲趙正宇（左）、徐永明。（合成圖／記者黃彥傑、游宗樺攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院爆出集體收賄案，立委趙正宇以及時代力量前主席徐永明分別裁定以100萬、80萬元交保，而立委廖國棟、陳超明、蘇震清都遭羈押禁見。對此，國民黨前立委提出5個矛盾點，質疑同樣是立委涉貪「為什麼雙重標準？」地院法官是糊塗了嗎？

孫大千只出，第一，羈押禁見的目的是為了防止串供，和徐永明是否是期約收賄根本沒有關係。難道期約收賄就沒有串供和滅證的疑慮嗎？

第二，既然審理法官是以「涉案人數眾多且位居要職或有相當財力，有相當之影響力。現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人溝通以進行勾串」為理由，裁定羈押其他涉案立委，為什麼就不適用於趙正宇和徐永明呢？

第三，行賄廠商既然已經裁定交保，如果再把涉嫌收賄的趙正宇縱放出去，難道不擔心雙方可以透過私下管道勾串證詞嗎？

第四，其他涉案立委不分主從，一律羈押禁見，為什麼偏偏獨厚趙正宇，認定只需將辦公室主任收押，立委本人可以交保呢？

第五，趙正宇和徐永明兩人並無當庭認罪，而是各自提出荒謬理由，企圖矇混過關，兩人交保後，難道不會用盡洪荒之力，偽造證據，尋找人頭，串證圓謊嗎？

檢方偵辦國會立委收賄案，聲押立委陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇，還有前立委陳唐山，辦公室主任也都被列為被告；北院4日裁定，含現任立委陳超明、廖國棟、蘇震以及其辦公室主任羈押禁見，創下台灣司法紀錄。

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