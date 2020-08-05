黃捷砲口對內！批決策委員不該為徐永明接風　轟秘書長「提油救火」



▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導



國會集體收賄案，台北地院一連3天訊問、召開羈押庭，4日裁定時力前黨魁徐永明交保，但對於5位決策委員前往台北地院予以接風、還準備零卡可樂，時代力量議員黃捷又再度砲轟，她認為此行為非常不妥當，應用嚴謹的態度來面對風暴才對。

前時代力量黨主席徐永明涉嫌索賄，以80萬元交保。時代力量市議員黃捷於4日打破沉默，於臉書砲轟黨中央處理瑕疵重創聲譽，5日她公開露面表示，「最後有沒有定罪是一回事，尊重司法的決定，但我們政黨一直以來都是以非常高道德標準自居的，處理案子的態度也都是這樣，我不希望說，因為是涉及黨主席，讓我們態度就轉彎用雙重標準來對待。」

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

黃捷表示：「我希望紀律委員會接下來，傳徐永明到案的時候，除了一定要說明真相，然後進行完整的調查之外，也應該予以除名。除名的理由是要重拾社會對於本黨的信任，因為這案子到現在已經過四、五天了，大家對我們的期待很高，很希望我們可以用非常高的道德標準來面對這個社會，但很可惜的是，我們也捲入這樣的風暴，那我不希望說這個時候，反而我們的態度是最軟弱的，沒有辦法給大家一個交代。」

黃捷再批秘書長陳志明，認為他是「提油救火」說發出借錢發薪水，這樣的說法讓社會再一次的對時力的信任重創，也毀壞本黨的形象。「我覺得秘書長這個時候應該要自請處分，不然就是應該要送到紀律委員會，那讓紀律紀律委員會來決定他的發言是否適當，是否有嚴重損害本黨的形象，應該要用這樣的態度，用非常嚴格而且勿枉勿縱的態度，大家才會願意重新給時代力量一個機會。」

至於昨晚徐永明交保之後，有五位決策委員帶著零卡的可樂去接風，黃捷說：「我覺得這個行為也是非常不妥當的，因為決策委員應該要是黨的決策的核心機構，應該更要秉持中立，而且是非常嚴謹的態度來面對這個風暴才對，既然徐永明都已經可能涉案，雖然還不知道結果，但是在這個風暴之中，他們應該更公正，而不是選擇在這個時候去幫徐永明接風。我認為，這個行為只會讓外界覺得為前黨主席護航，這個行為應該要予以指正。」