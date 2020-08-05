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時力紀律委員會擬改視訊會議　徐永明不必親赴黨中央說明

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▲徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐永明獲80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，台北地院4日裁定徐永明以80萬元交保，時代力量代理主席邱顯智5日上午也說，將於下午5時召開紀律委員會，並要求徐永明親自到會說明。據了解，時代力量目前擬將決策委員會改以視訊會議進行，徐永明亦不需親赴黨中央說明，時代力量秘書長陳志明受訪時僅表示，開會方式主要是由徐永明與紀律委員雙邊進行溝通。

前太流董事長李恆隆涉嫌自民國102年前透過郭克銘等人，行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、前民進黨立委陳唐山、前時代力量立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地院4日下午裁定蘇震清、廖國棟、陳超明及被告余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘羈押禁見，徐永明則獲80萬元交保。

時代力量4日下午表示，針對台灣台北地方法院裁定徐永明以80萬元交保一事，時代力量紀律委員將依據8月2日作成之決議，儘速通知徐永明於5日到會說明，並於會後儘速做出相關處置。邱顯智5日上午受訪時則表示，要求徐永明在24小時內到會說明，紀律委員會預計在下午5時開會，紀律委員會會以最高標準檢視，並且獨立做出決定，之後也會盡快向社會各界說明。

▲▼時代力量中央黨部 代主席邱顯智記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量代理主席邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

不過據了解，時代力量目前擬將紀律委員會改以視訊會議進行，徐永明亦不需親自至黨中央說明，陳志明5日下午受訪時僅表示，開會方式主要是由徐永明與紀律委員雙邊進行溝通，詳細部分他不清楚。

此外，有關徐永明在4日下午步出羈押庭前，包括陳志明在內的5位決策委員到場守候，甚至準備了徐永明愛喝的零卡可樂，邱顯智5日上午受訪時表示，黨內不應該做過多接觸，同仁應考量到自己所做的一言一行，以及行為做了以後帶給社會的訊息為何。

對此，陳志明則說，因為徐永明離開台北地院需要有人接送，自己的職責就是去接送徐永明回家，並在路程中向其報告有關主席職務被暫停、紀律委員會要約談等相關手續，另外也要了解徐永明的身體與精神狀況，讓徐永明與紀律委員雙邊了解彼此的狀況後，才能協議開會時間。

陳志明也透露，徐永明在過程中沒有多談什麼，主要在資訊的補充花了蠻多時間，還是希望能將大家關心的部分，盡快向社會大眾說明清楚。

▼時代力量秘書長陳志明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼時代力量黨中央 秘書長陳志明受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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