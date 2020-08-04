蘇震清爆收賄弊案　蘇貞昌：欣慰行政團隊堅守沒讓行賄者得逞

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

本次SOGO案跨黨派收賄案，涉嫌收賄的立委們，主要是受託於《公司法》修法植入「回溯條款」。行政院長蘇貞昌4日表示，很遺憾看到這樣的事情，但欣慰行政團隊堅守防線、黨團機制可以把關，最後沒有讓行賄者得逞。

立法院這次爆發跨黨派立委收賄的重大醜聞，檢調懷疑，太平洋流通前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，透過白手套行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明及廖國棟、時代力量前立委徐永明及前立委陳唐山；此外，也查獲無黨籍立委趙正宇，涉嫌收賄護航殯葬業者變更地目。

在本次的弊案中，涉嫌收賄立委受託要在《公司法》修法植入「回溯條款」；但成果不彰的關鍵在於，執政團隊從府、院到黨團，能夠頂住包括收買朝野立委、媒體置入等公關海嘯，讓法案、政策方向不會受到外力扭曲，關鍵在於府院及黨團三方嚴謹的政策討論習慣。

在國會黨團方面，在黨團總召柯建銘等幹部的領導下，透過縝密的議事策略，依照節奏達成預定的目標，而這樣的作業原則，個別的利益團體、立委根本很難有插手左右的機會，這樣的機制，成為「弊案防火牆」。

對於本次收賄弊案，蘇貞昌4日受訪時表示，他很遺憾看到這種事情，但他也證實，即便有人行賄或施壓，很欣慰行政團隊能夠堅持守住防線，而民進黨團運作機制，可以嚴格把關，最後沒有讓行賄施壓者得逞。

蘇貞昌說，他要對公務員、立院黨團表達肯定，堅守整個國家的底線和發展方向，不會被左右，但由於現在案涉司法，正在偵辦中，只要需要行政機關配合，一定都會全力配合。