防疫封鎖酒舖也關門！印度村民「狂飲洗手液」解癮　10人慘死

▲印度10人喝下含有酒精成分的洗手液，因此喪命。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合外電報導

印度安德拉邦（Andhra Pradesh）的小村莊庫里奇杜（Kurichedu）近日新冠肺炎病例激增，當局宣布實施封鎖，酒鋪也因此關門。警方31日證實，3天以來已有至少10人飲用含酒精成分的洗手液喪命。警察局長考沙（Siddharth Kaushal）透露，死者都有酒精依賴的問題，相關單位已經展開調查。

綜合BBC、《印度斯坦時報》報導，一名時常出現在寺廟裡的乞丐29日表示，胃部出現嚴重灼熱感，未料當天晚間送醫以後死亡。2位民眾30日發生嚴重胃痛，被送往達西（Darsi）公立醫院，當日深夜不治。另外7人也出現類似狀況，31日上午死亡。

▲警方證實，至少10人因飲用洗手液而死亡，死者都有酒精依賴的問題。圖為孟買在新冠肺炎期間的情況。（圖／路透）

據悉，死者中有3人是乞丐，其他都是貧民窟住戶。一些家屬表示，死者們喝下洗手液，幾小時後就陷入昏迷。但是，目前仍不知道每人服用的洗手液劑量。

警察局長考沙引述初步調查結果表示，死者全都曾飲用洗手液，相關單位已把樣本送往實驗室，接受化學分析，調查是否含有其他有毒成分，「進一步細節在獲得驗屍報告以後才會知道」。

▲印度新冠肺炎疫情蔓延，部分地區仍在實施封鎖。圖為孟買的情況。（圖／路透）

考沙對《路透社》表示，死者都有酒精依賴問題，疑似將洗手液混合軟性飲料、水一起飲用，「一些對於酒精嚴重成癮的人透過洗手液來獲得快感。因為封鎖的關係，這裡沒有酒精，但洗手液很容易取得」。

印度目前累計169.5萬例、3.6萬多人染疫死亡，而且疫情持續蔓延。當局為了避免嚴重經濟崩潰，重啟大多數商業活動，本周稍早宣布，瑜珈教室與健身房重新營業，解除貨物與人員的流動限制。但隨著群聚感染案例出現，許多邦政府持續在特定地區實施封鎖。位於南部的安德拉邦過去1個月內確診數增加9倍。

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