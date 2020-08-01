　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防疫封鎖酒舖也關門！印度村民「狂飲洗手液」解癮　10人慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼洗手,酒精洗手液,洗手乳,細菌（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲印度10人喝下含有酒精成分的洗手液，因此喪命。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

印度安德拉邦（Andhra Pradesh）的小村莊庫里奇杜（Kurichedu）近日新冠肺炎病例激增，當局宣布實施封鎖，酒鋪也因此關門。警方31日證實，3天以來已有至少10人飲用含酒精成分的洗手液喪命。警察局長考沙（Siddharth Kaushal）透露，死者都有酒精依賴的問題，相關單位已經展開調查。

綜合BBC、《印度斯坦時報》報導，一名時常出現在寺廟裡的乞丐29日表示，胃部出現嚴重灼熱感，未料當天晚間送醫以後死亡。2位民眾30日發生嚴重胃痛，被送往達西（Darsi）公立醫院，當日深夜不治。另外7人也出現類似狀況，31日上午死亡。

▲印度,孟買,新冠肺炎。（圖／路透）

▲警方證實，至少10人因飲用洗手液而死亡，死者都有酒精依賴的問題。圖為孟買在新冠肺炎期間的情況。（圖／路透）

據悉，死者中有3人是乞丐，其他都是貧民窟住戶。一些家屬表示，死者們喝下洗手液，幾小時後就陷入昏迷。但是，目前仍不知道每人服用的洗手液劑量。

警察局長考沙引述初步調查結果表示，死者全都曾飲用洗手液，相關單位已把樣本送往實驗室，接受化學分析，調查是否含有其他有毒成分，「進一步細節在獲得驗屍報告以後才會知道」。

▲印度,孟買,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎疫情蔓延，部分地區仍在實施封鎖。圖為孟買的情況。（圖／路透）

考沙對《路透社》表示，死者都有酒精依賴問題，疑似將洗手液混合軟性飲料、水一起飲用，「一些對於酒精嚴重成癮的人透過洗手液來獲得快感。因為封鎖的關係，這裡沒有酒精，但洗手液很容易取得」。

印度目前累計169.5萬例、3.6萬多人染疫死亡，而且疫情持續蔓延。當局為了避免嚴重經濟崩潰，重啟大多數商業活動，本周稍早宣布，瑜珈教室與健身房重新營業，解除貨物與人員的流動限制。但隨著群聚感染案例出現，許多邦政府持續在特定地區實施封鎖。位於南部的安德拉邦過去1個月內確診數增加9倍。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
染疫工程師5月已來台！重症醫曝「病毒存活時間」：可能在台感染
熊貓等紅燈「腳踩賓利」狂搖！　他內湖直擊驚呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「哈格比」最快明天成颱！　美軍預測路徑「經過台灣東方海面」

美佛州「死亡病例連4天創新高」！　佛奇點出「防疫致命傷」

終點線引爆釀3死260傷↑　波士頓馬拉松爆炸案嫌犯「死刑判決遭推翻」！

川普宣布「禁止TikTok在美國營運」！　預告最快8/1執行

共軍學者唐娟被捕過程曝光！躲領館「陷入歇斯底里」就醫後落網

阿拉斯加「2飛機相撞」殘骸掉滿高速公路！7人全罹難　議員驚傳殞命

BBC：李登輝「親日派」色彩鮮明引正反評價　推動民主化也與日有關

15年來最高！73％美國人「對中反感」　3/4↑認北京要為全球疫情負責

國安法掀劇變！　BBC揭「在港台灣人」離開、留下兩難心聲

加拿大收「不明種子」...包裹竟寫「來自台灣」！當局急警告：別亂種

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

北極2冰蓋「急速消失」！　他曾預測「5年內不見」…NASA衛星圖證實了

手臂甩「香蕉」遭路人恥笑4年！斷根男靠這支重振雄風：盼能站著尿尿

比爾蓋茲、歐巴馬中鏢！名人推特爆駭客入侵發文詐財　主謀是17歲少年

幾乎所有人都會染新冠！　巴西總統要國人「面對現實」：每天都有人死

全沒戴口罩！美國夏令營學員「26人擠1間小木屋」　260人↑染疫

防疫封鎖酒舖也關門！印度村民「狂飲洗手液」解癮　10人慘死

惹怒金與正！南韓統一部嚴懲「脫北者團體」...遭聯合國打槍：停止行動

「哈格比」最快明天成颱！　美軍預測路徑「經過台灣東方海面」

華為孟晚舟引渡美國受審　加拿大證實：條件已符合

香港立法會選舉延期　CNN點破「北京2014年老招」：正籌備一場沒反對派的選舉

根治C型肝炎，醫師圖文解說

Janet老公疫情留台「努力拚做人」　羞喊：隨時有好消息　

徐永明召開公聽會價碼曝！統領富二代豪撒200萬「出席費」　檢：同額交保

富邦盃少棒／英雄惜英雄！林鈞瑋轟王麒翔　相約投捕搭擋

哪個系難讀又低薪？過來人「連環點名」20次　他崩潰：做實驗超花時間

中職／悍象打線出爐　「屠象高手」索沙迎戰羅傑斯盼止對戰3連敗

400架無人機點亮夜空！嘉義絕美水舞秀今晚登場　絢爛燈火超迷人

李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

胖柴靠籠子睡太熟！　醒來變「方形吐司臉」回頭笑翻1.4萬人

5種特質的「愛情獨身女」　不用走入婚姻也能幸福

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

醫殺50計程車司機！屍體丟鱷魚池

影／沖繩宣布自行進入緊急狀態至8/15

性感旗袍扒不掉！日本美女作家上網求救

下體爛掉　手臂裝仿生陰莖甩4年

台男失蹤傳陳屍河岸！ 外交部回應

李登輝喪禮　日本考慮派森喜朗出席

退役女官勾搭毒蟲　隔天全裸斷頸亡

印度染疫死亡人數　超過義大利

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

擁13.7吋纖細腰！她堅稱：遺傳沒修圖

埃及學生妹全身緊包　「塗大紅口紅跳辣舞」慘遭判2年

更多熱門

相關新聞

醫殺50計程車司機！屍體丟鱷魚池

醫殺50計程車司機！屍體丟鱷魚池

印度連環殺手沙爾瑪（Devender Sharma）向警方坦承，他謀殺了50多名計程車司機，把屍體全丟到一處鱷魚池中。據了解，夏爾瑪今年1月假釋逃出監獄，跑到另一個州後再也沒有回去，之後與一名女子結婚，6個月後被警方逮捕。沙爾瑪曾遇過金錢詐騙，後來動起歪腦筋參與犯罪計畫。

印度婦女累了　請願「讓男人分擔家事」

印度婦女累了　請願「讓男人分擔家事」

印度染疫死亡人數　超過義大利

印度染疫死亡人數　超過義大利

找不到酒喝　印度9人喝洗手液死

找不到酒喝　印度9人喝洗手液死

護理師PO「好不了的手」　一張照網毋甘

護理師PO「好不了的手」　一張照網毋甘

關鍵字：

印度洗手液酒精

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面