台灣哪個景點必再去？「第一名超意外」內行認證：此生必去

▲蘭嶼也可體驗刺激環島！（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

報復性國旅正夯，以及旅遊補助加持，知名景點像是九份、淡水老街、日月潭、墾丁擠滿人潮已成了日常！PTT上就有網友好奇發問「台灣哪個景點會讓你一去再去？」底下網友認紛紛為，台灣山景海景更是略勝一籌，外島方面則最愛蘭嶼，「此生必去啊！」

一名網友在PTT以「台灣哪個景點會讓你一去再去？」為標題透露，自己想投台中高美濕地跟東海大學各一票，前者夕陽很美還有很多生物、後者則是「教堂跟文理大道我很喜歡，可以坐在那邊發呆一整天。」

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文章貼出後，一票網友分享私藏景點，幾乎都是山景海景稱霸，「南迴鐵路、北海岸」、「武嶺，冬天去冷到超爽」、「平日的池上」、「之前從花蓮太魯閣開山路到台中，在中橫看到雲海，超級美的，很想再去，但真的好高又好遠」、「合歡山一年可去5-6次起跳」、「台東都蘭、富山漁護區那一條超美」、「台東琵琶湖，可以悠閒的騎腳踏車」、「嘉明湖」。

▲合歡山主峰！（圖／記者彭懷玉攝）



▲馬祖南竿夕陽美炸！（圖／記者蔡玟君攝）



外島也是台人最愛造訪景點之一，以該留言串來統計，其中以蘭嶼呼聲最高，「綠島，每年必去」、「綠島水下超美」、「蘭嶼必去」、「小琉球」、「金門，超過五次了」、「澎湖8次了，九月底第9次」、「馬祖！尤其是東莒跟東引」。

▼台灣美景不輸國外！（圖／翻攝PTT）

