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美「已讀不回」中國記者續簽　陸外交部：將被迫做出正當反應

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▲▼ 中美貿易戰,美中貿易戰,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係近年波折不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

針對近日不少中國駐美記者申請簽證延期，卻未獲美方明確回覆，恐影響派駐任期，成為新一波「中美媒體戰」的導火線，中國大陸外交部發言人汪文彬4日表示，如果美國一意孤行，中方必將被迫做出正當反應，堅決維護自身的正當權益。

據了解，美國國土安全部於今年5月8日發布指導意見，將來自中國境內的駐美記者簽證停留期限制在90天內，這也代表，中國駐美記者若任期要超過該一時間，簽證每隔3個月就需要申請延期，才能繼續留任。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

在汪文彬於4日下午主持的中國大陸外交部例行記者會上，有媒體提問，若美方拒絕給中國記者續簽，中方是否做出回應時，汪文斌做出如上表述。他強調，中國媒體記者恪守新聞職業道德，秉持客觀、公正、真實、準確的原則，在包括美國在內的世界各地開展正常的新聞報導，美方行徑嚴重干擾中國媒體在美正常報導活動，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾了國家正常的人文交往。

汪文彬提到，今年5月8日，美方將中國駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內後，近日中方有關記者均早已向美方提交了簽證的延期申請，但至今尚無一人獲得美方的明確回覆。

他直言，一段時間以來，美方出於冷戰思維和意識形態偏見，不斷增強對中國媒體的政治打壓。「美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美國正常採訪進行幹預，橫加阻撓，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽心，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺凌。」

據了解，隨今年中美關係進一步惡化，2月時美方將5家中國媒體駐美機構列為外國使團，變相驅逐60名中方記者，6月，美方再次將4家中國媒體駐美機構增加列管為外國使團。


對此，中國外交部分別於3月18日、7月1日宣布，要求共9家美國駐華媒體機構，需向中方外交部新聞司申報在中國境內所有工作人員、財務、經營，所擁有的不動產訊息等書面材料，作為對等反制。

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