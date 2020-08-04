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杜特蒂走「獨立外交政策」　下令「不加入美國在南海軍演」

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▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂上台後，被批評「親中俄遠美國」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

根據菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的指示，國防部部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）在3日宣布，因為擔心會加劇國家間的緊張情勢，因此「菲律賓將不加入美國等國的海軍，在南海進行軍演」，但仍尊重「各國在南海的航行自由」。

根據《Philippine Daily Inquirer》報導，洛倫扎納表示，「我們不能和其他國家在南海一起行動」，如果一個國家的行動「被認為是挑釁的」，那麼就會使得緊張局勢加劇，應該以謹慎態度，必免任何因為錯估情勢而引發的尷尬局面。

菲律賓與美國在1951年簽署了《美菲共同防禦條約》，條約中明訂「雙方將以『自助和互助』的方式保持並發展『抵抗武裝進攻』的能力」，如果締約任何一方的遭到「武裝進攻」時，締約雙方進行協商，採取行動「對付共同的危險」。

美菲在杜特蒂上台後越走越遠，在2月時，甚至終止美菲部隊訪問協定（VFA）。在美中的南海爭奪戰中，倘若真的得罪中國，美國是否能依約採取行動幫助菲律賓？杜特蒂對美國的不信任，也讓他決定不參與美軍與他國在南海軍演。

杜特蒂上周發表國情咨文時表示，菲律賓將奉行「獨立外交政策」，不會在中美之間作出選擇，也不同意美國回到菲律賓軍事基地，在南海問題上不會跟中國對抗。美、澳等國近期在南海頻繁軍演，中國曾予以反對，並批評美國才是「南海和平破壞者」。

不過即使不與他國在南海一同軍演，洛倫扎納強調，「菲律賓關切的是在南海的航行自由」，因此主張他國都有在南海航行的自由。杜特蒂也表示，菲律賓無力反擊中國在南海的行動，也不能為了保護主權而與中國開戰。

 ▼中國南海造陸的宣傳影片，該頻道宣稱中國成功控制南海42座島礁，其中有35座是無人島。

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