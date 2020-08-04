避美國打壓　華為啟動「備胎計畫」：提升筆電、智慧家電業務

▲華為將更加多元化發展，應對美國的技術打壓。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

為因應美國對華為的技術打壓，據《科創板日報》報導，華為已如期啟動了「備胎計畫」，將「完全不受美國影響的產品」提升為重點業務項目，包括筆記型電腦、智慧屏（智慧電視）、IoT家居智慧產品等。

據報導，該備胎計畫的重點在於，規避應用美國技術製造的終端產品，為此，華為還進一步用「南泥灣」替此項目命名；「南泥灣」大生產運動，是指抗日戰爭時期，中國軍隊在南泥灣展開的大規模生產活動，目的在於克服經濟困難，實現生產自給，堅持持久抗戰。

▲ 華為的5G發展和相關產品的技術應用，成為近年中美角力焦點之一。（圖／路透）

知情人士表示，華為在「困境期間，希望實現自給自足」，因此其消費者業務部門，正在加速推進筆電和近年華為力推的「智慧屏」業務，預計到8月17日的華為夏季新品發表會時，將發布更多此項目的新產品。

有券商認為，「受益於華為啟動南泥灣項目，筆電等產品有望成為重點擴張方向，今明兩年銷量預計持續大幅增長，可關注金屬外殼和觸控屏（觸控螢幕）。」

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