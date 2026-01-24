　
    • 　
>
國際

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

▲▼ 委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。（圖／路透）

▲委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

英國《衛報》披露，美軍本月初強勢行動、將委內瑞拉前強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro）帶離前夕，現任臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）與身兼國會議長的兄長荷黑・羅德里格斯（Jorge Rodriguez）早已私下向美國總統川普政府承諾，只要馬杜洛離場，兩人將配合後續安排，為局勢轉圜鋪路。

兄妹私下表態　美方早有掌握
《衛報》引述多名參與高層討論的人士指出，原任副總統的羅德里格斯本月5日宣誓就任代理總統前，就已透過中間管道，向美國及其中東盟邦卡達的官員釋出訊號，表示對馬杜洛離開持開放、甚至歡迎態度。她與卡達執政家族交情深厚，成為重要溝通橋梁。

美國《邁阿密前鋒報》曾在去年10月披露，羅德里格斯透過卡達向華府提出方案，希望在馬杜洛下台後，由她領導過渡政府，但當時談判沒有結果。不過，相關接觸並未因此中斷。

美馬通話破局　羅德里格斯持續靠攏
知情者表示，美國官員與羅德里格斯的接觸始於去年秋天，關鍵轉折發生在11月底，美國總統川普與馬杜洛的一通電話中，川普要求對方離境遭到拒絕。此後，羅德里格斯仍與美方保持聯繫，態度逐漸明朗。

其中一名美方人士透露，到了12月，羅德里格斯明確告訴華府她「已準備好」，並認為馬杜洛必須離開；另一名熟悉內情的人也轉述，她當時的立場是「不論接下來怎麼走，我都會合作」。

未策動政變　僅承諾事後配合
多名消息來源強調，羅德里格斯及其掌握實權的兄長，雖然答應在馬杜洛下台後協助美國，但從未同意主動出手推翻領袖，因此並非此次行動的策畫者，更談不上內部政變。

美軍行動後數小時，川普接受《紐約郵報》專訪時的說法，似乎印證這層關係。他直言羅德里格斯「也在計畫之中」，並稱雙方「談過很多次，她都清楚」。

定期溝通事務　美方逐漸轉向
另外有兩名知情人士指出，川普的核心幕僚與羅德里格斯兄妹維持固定且正式的對話，協調事項甚至包括每兩週將滯美委內瑞拉人遣返回國的航班安排。

消息人士補充，到了去年10月，即便是對馬杜洛政府最強硬的美方鷹派，也開始不排斥與羅德里格斯合作，原因在於她承諾與美國石油公司接軌，且本身就與美國能源圈有往來。不過，真正背著馬杜洛啟動協商，其實已是秋末。知情官員直言：「她害怕馬杜洛。」

01/21 全台詐欺最新數據

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

　委內瑞拉

