張一鳴向中國員工發信　指「全面封禁」TikTok是美真正目的

▲字節跳動旗下APP抖音的海外版TikTok，成為近期中美角力焦點。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對近日TikTok遭美國封殺，並被要求出售，字節跳動創辦人張一鳴今天就此事專門向中國員工發表內部信。他在信中以《不要在意短期損譽，耐心做好正確的事》為題，盼鼓舞士氣，並針對外部輿論回應稱，問題焦點並非美國以國家安全為由，強制TikTok美國業務出售給美國公司，其真正目的是希望達到「全面的封禁。」

張一鳴首先坦言，因為傳出公司將出售TikTok美國業務的新聞，得到許多批評，他感謝許多員工的加油鼓勵，和2016年公司積極拓展國際業務以來的辛苦，以及他常在內部強調，字節跳動是「全球公司」，大家工作要有「火星視角。」

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

針對社交媒體上的輿論，張一鳴說，多數人把這次事件問題的焦點搞錯了，問題焦點根本不是CFIUS（美國外資投資委員會）以musical.ly併購危害國家安全為由，強制TikTok美國業務出售給美國公司。他說，「這不是對方的目的，甚至是對方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多...。」

張一鳴進一步表示，過去兩年以來，尤其是最近，很多國家反華情緒明顯上升。他舉印度、美國為例，稱儘管如此，「我們還是應該從長遠的發展來看眼前的挑戰和壓力。」

據了解，字節跳動旗下短影音APP抖音的海外版—TikTok在美國有大量用戶，惟受中美關係緊張影響，美國總統川普（Donald Trump）7月31日宣布，將禁止中國社交影音平台TikTok在美國營運，並要求北京字節跳動（ByteDance）出售TikTok在美國的業務。

美國微軟（Microsoft）2日晚間證實，在首席執行長納德拉與總統川普談話過後，川普已經同意放行，會繼續在45天內與「TikTok」母公司「字節跳動」（ByteDance）達成收購協議，預計在9月15日前完成；字節跳動2日深夜時回應稱，公司嚴格遵守當地法律，也會利用法律授與的權利，維護公司合法權益，但聲明中，也點名競爭對手Facebook在過程中的抄襲和抹黑。

對此，張一鳴曾在昨日也已發表聲明，稱「我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。」只是，「考慮到當前的大環境，我們也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令。」

川普於美東時間3日在白宮表示，他相信應該由微軟或其它「規模大、又安全，而且非常美國」的公司買下TikTok美國，他甚至認為應該連同美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的經營權一併買來，因為「我覺得只買30％是很複雜的事情。」

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