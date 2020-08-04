　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

張一鳴向中國員工發信　指「全面封禁」TikTok是美真正目的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼字節跳動,TikTok,抖音。（圖／CFP）

▲字節跳動旗下APP抖音的海外版TikTok，成為近期中美角力焦點。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對近日TikTok遭美國封殺，並被要求出售，字節跳動創辦人張一鳴今天就此事專門向中國員工發表內部信。他在信中以《不要在意短期損譽，耐心做好正確的事》為題，盼鼓舞士氣，並針對外部輿論回應稱，問題焦點並非美國以國家安全為由，強制TikTok美國業務出售給美國公司，其真正目的是希望達到「全面的封禁。」

張一鳴首先坦言，因為傳出公司將出售TikTok美國業務的新聞，得到許多批評，他感謝許多員工的加油鼓勵，和2016年公司積極拓展國際業務以來的辛苦，以及他常在內部強調，字節跳動是「全球公司」，大家工作要有「火星視角。」

▲▼張一鳴。（圖／CFP）

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

針對社交媒體上的輿論，張一鳴說，多數人把這次事件問題的焦點搞錯了，問題焦點根本不是CFIUS（美國外資投資委員會）以musical.ly併購危害國家安全為由，強制TikTok美國業務出售給美國公司。他說，「這不是對方的目的，甚至是對方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多...。」

張一鳴進一步表示，過去兩年以來，尤其是最近，很多國家反華情緒明顯上升。他舉印度、美國為例，稱儘管如此，「我們還是應該從長遠的發展來看眼前的挑戰和壓力。」

據了解，字節跳動旗下短影音APP抖音的海外版—TikTok在美國有大量用戶，惟受中美關係緊張影響，美國總統川普（Donald Trump）7月31日宣布，將禁止中國社交影音平台TikTok在美國營運，並要求北京字節跳動（ByteDance）出售TikTok在美國的業務。

美國微軟（Microsoft）2日晚間證實，在首席執行長納德拉與總統川普談話過後，川普已經同意放行，會繼續在45天內與「TikTok」母公司「字節跳動」（ByteDance）達成收購協議，預計在9月15日前完成；字節跳動2日深夜時回應稱，公司嚴格遵守當地法律，也會利用法律授與的權利，維護公司合法權益，但聲明中，也點名競爭對手Facebook在過程中的抄襲和抹黑。

對此，張一鳴曾在昨日也已發表聲明，稱「我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。」只是，「考慮到當前的大環境，我們也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令。」

川普於美東時間3日在白宮表示，他相信應該由微軟或其它「規模大、又安全，而且非常美國」的公司買下TikTok美國，他甚至認為應該連同美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的經營權一併買來，因為「我覺得只買30％是很複雜的事情。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
徐永明80萬交保原因曝光！　法官揭6大關鍵理由
快訊／買手搖飲中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布
獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診　嚴重副作用會痙攣昏迷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美「已讀不回」中國記者續簽　陸外交部：將被迫做出正當反應

川普要TikTok限期出售　陸：莫打開「潘朵拉的盒子」自食其果

張一鳴向中國員工發信　指「全面封禁」TikTok是美真正目的

哈爾濱倉庫倒塌7人受困　前租客：我就知道會塌「早嚇得搬走了！」

江蘇第四年舉辦台青西進「特訓營」　面向台生、台商二代

哈格比登陸浙江　市區積水1公尺…百萬戶停電搶修中

與男友吵架...正妹隔天獨遊「西雙版納」消失24天！網爆3結局：最壞的那種

張曉明赴港聽取立法會「真空期」意見　與多名建制派人士會面

澳門今起提高對香港、大連、烏魯木齊入境檢疫管制

Zoom「半退出」大陸市場　不再對客戶提供直接服務

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

美「已讀不回」中國記者續簽　陸外交部：將被迫做出正當反應

川普要TikTok限期出售　陸：莫打開「潘朵拉的盒子」自食其果

張一鳴向中國員工發信　指「全面封禁」TikTok是美真正目的

哈爾濱倉庫倒塌7人受困　前租客：我就知道會塌「早嚇得搬走了！」

江蘇第四年舉辦台青西進「特訓營」　面向台生、台商二代

哈格比登陸浙江　市區積水1公尺…百萬戶停電搶修中

與男友吵架...正妹隔天獨遊「西雙版納」消失24天！網爆3結局：最壞的那種

張曉明赴港聽取立法會「真空期」意見　與多名建制派人士會面

澳門今起提高對香港、大連、烏魯木齊入境檢疫管制

Zoom「半退出」大陸市場　不再對客戶提供直接服務

進入名人堂不是結束而是開始　郭泰源：盡我一切回饋棒球

南投收容所替代役男要求量體溫遭拒…警棍敲桌嗆專勤隊！險爆肢體衝突

「涉收賄2千萬」蘇震清、余學洋都不認罪！　遭羈押禁見理由曝

由台灣團隊打造集強大優勢於一身　Google宣布Pixel 4a於9月10日在台上市

要更改iOS預設程式的再等等！　預計新功能將於秋季與iPhone 12共同推出

郭彥均曝羅霈穎「生前暖心舉動」　不捨嘆：她是很直接、很棒的人

單利、複利差在哪？她曝關鍵在「累積」　列舉3生活例子超好懂

通勤＆兜風都行！女賽車手試駕HONDA「X-ADV」跨界速克達

玉木宏爆當爸！　小6歲愛妻秘密生娃…疫情期停工「拼做人」

颱風遠離綠島港口爆人潮急返台　遊客島民爭搭船吵起來！客輪加班疏運

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

男子租飯店房間1年「不准打掃」　破門發現驚人真相

吃完餛飩腸子炸開！63歲男腹腔破3公分

女大生消失可可西里　搜救員揭無人區內幕

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

與男友吵架！正妹獨遊竟消失24天

剛畢業年薪845萬！超強履歷曝光

人妻「全身紅斑脫皮」全裸送醫猝死　當天才傳老公「出軌證據」

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

北京出現七月雪、大型雷電雲　故宮「九龍吐水」

前夫寄生日禮物！她一打開當場想死

河中出現一具鐵籠男屍！　警方調查「關鍵原因」排除他殺

更多熱門

相關新聞

川普喊封殺！學者解答TikTok在歐命運

川普喊封殺！學者解答TikTok在歐命運

美國總統川普揚言封殺TikTok，微軟2日證實，正在討論美、加、紐、澳的TikTok收購事宜，也有消息指出，TikTok正在考慮把國際總部遷往英國倫敦。外界好奇，如果微軟的交易成真，這一款中國影音社交平台在歐洲的命運將會如何發展？上海諮詢公司AgencyChina研究與策略經理諾里斯（Michael Norris）於3日指出，TikTok對此似乎很有信心。

「像極了愛情」梗怎來？

「像極了愛情」梗怎來？

澳門提高對香港、大連、烏魯木齊境管

澳門提高對香港、大連、烏魯木齊境管

疫區童被3醫院拒收　醫生建議吃香蕉

疫區童被3醫院拒收　醫生建議吃香蕉

陸日增36例　新疆現存確診破600

陸日增36例　新疆現存確診破600

關鍵字：

抖音TikTok中國倫敦北京字節跳動中美中印美國印度張一名

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面