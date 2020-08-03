賴品妤逛博覽會「拉鍊都沒拉」助理狂PO照16張　網友：呼叫「黨部」

▲賴品妤參加博覽會拉鍊沒拉，讓網友呼叫「黨部」。（圖／翻攝自賴品妤臉書）



記者林彥臣／綜合報導

民進黨立委賴品妤3日晚間在臉書上PO出參訪「台灣運動產業博覽會」，只建助理連PO了16張照片，但是發出之後才發現穿著牛仔褲的賴品妤「拉鍊都沒拉」，讓她發出之後還自嘲，「不太確定『黨部』在哪裡」。

▲賴品妤原本上傳的照片並沒有遮住「黨部」，不過實際上因為光線的關係，其實也看不清楚「黨部」的部分。（圖／翻攝自賴品妤臉書）



賴品妤參訪運動博覽會，所以有不少動態項目可以實際體驗，包括跳舞機或是棒球打擊等等，但是參訪直到結束，助理也拍完照片之後，才發現自己的牛仔褲拉鍊沒拉，但是幸好因為她當時穿的襯衫長度夠長，所以才沒有讓「黨部」失守。

網友在賴品妤的臉書表示，「很努力在找黨部的舉手」、「黨部運作一切正常」、「有黨部！」、「拍攝者不救？」、「呼叫黨部」、「黨部門要關好」。

▲賴品妤在個人臉書上，還上傳Line截圖製成謎因自嘲。（圖／翻攝自賴品妤臉書）



不過賴品妤在臉書上還是不忘介紹博覽會，共有六大場館，包括介紹運動產業廠商的「運動日常」館、運動主題介紹的「運動專業」館、詳實介紹台灣運動發展還有奧運史的「撼動館」、運用新科技融合運動智能的「未來一館」和「未來二館」，在這兩個館裡面可以玩很多科技體適能活動，還有電競介紹及體驗！

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