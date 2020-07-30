陳玉珍也想穿深V…慘遭網羞辱　賴品妤：每個人都有穿喜歡衣服的權利





▲面對賴品妤穿深V，陳玉珍表示，也想穿看看。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對立委賴品妤28日在IG貼出2張穿著深V小禮服，大方露出事業線的性感自拍照，國民黨立委陳玉珍表示，改天來穿看看，結果卻遭到眾多網友砲轟，「母湯」、「沒人敢看」。對此，賴品妤30日強調，每個人都有穿自己喜歡衣服的權利。

賴品妤28日在IG上傳手機翻到的舊照片，只見她身穿黑色深V小禮服，露出黑色蕾絲內衣，尤其透過禮服中央「倒三角」的設計，性感事業線更是一覽無遺，好身材不言可喻。賴品妤的性感自拍照立刻吸引大批網友留言，大讚「好美」、「噴鼻血了」、「身材太讚了吧！」

▲賴品妤。（圖／翻攝自賴品妤IG）

面對賴品妤穿著深V衣服露出好身材，根據《三立新聞網》報導，陳玉珍回應，賴品妤青春無敵、長得漂亮，如果換她穿，選民不知道作何反應，決定改天來穿看看。然而陳玉珍說出「改天來穿穿看」言論後，卻遭到網友痛批，「會有人暈死」、「這樣應該可以算是恐攻吧」、「別鬧了」、「怕爆」。

其實除了陳玉珍被砲轟之外，賴品妤也有被部分網友質疑，「只剩賣身材」、「要搞這事不如去當模特兒」、「一些不務正業的人」、「去站壁更適合！」

對於網友砲火攻擊她和陳玉珍，賴品妤30日於臉書上表示，「任何人都有穿自己喜歡衣物的權利，包含每一位立法委員，無需特別指指點點。」而其他粉絲們也表達贊同，「完全正確」、「自由是屬於每一個人的，並不會因為外貌美醜或是言行好壞而有所差異，自由就是自由」。

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