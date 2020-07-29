賴品妤爆乳辣照太凶狠　陳玉珍決定拚了「改天穿看看」

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委賴品妤28日在Instagram貼出2張性感自拍照，大方秀出事業線，不僅讓粉絲們大飽眼福，也讓同黨立委陳亭妃大讚「非常火辣」。對此，國民黨立委陳玉珍不甘示弱，29日面對媒體時回應「改天穿看看」。

賴品妤在IG上傳手機翻到的舊照片，可見她身穿黑色深V小禮服，露出黑色蕾絲內衣，尤其透過禮服中央「倒三角」的設計，性感事業線更是一覽無遺，好身材不言可喻。

▲賴品妤爆乳辣照太兇狠，在網上掀起話題。（圖／翻攝自IG／賴品妤）

照片曝光後，許多網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛借國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁婆婆所言「說假話，胸部變小」，笑讚賴品妤一定是個「老實人」、「一看就不會說謊」，引發熱議。

至於其他女立委怎麼看？陳亭妃29日受訪時笑說「年輕真好」，若以國會議員尺度來看，賴品妤真的相當火辣，「如果再年輕10歲，或許我也敢拍這種照片」。根據《三立新聞網》報導，陳玉珍同日也回應，賴品妤青春無敵、長得漂亮，如果換她穿，選民不知道作何反應，決定改天來穿看看。

▲陳玉珍願意「改天穿看看」，但坦言選區民風較保守，不知選民會作何反應。（圖／記者李毓康攝）

▲陳亭妃則說，如果再年輕10歲，或許她也敢拍類似辣照。（圖／記者徐斌慎攝）

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