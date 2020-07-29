PO「超兇事業線」被酸　賴品妤轟：穿什麼關你屁事

▲賴品妤分享性感自拍照。（圖／翻攝自賴品妤IG）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委賴品妤28日在IG貼出「超兇事業線」辣照，許多粉絲大讚「超辣」，但引來部分網友撻伐。賴品妤為此在臉書怒轟，「穿什麼衣服關你屁事」。

有網友將賴品妤PO辣照的新聞發在臉書社團《小辣椒洪秀柱後援會》，引發其他人留言，「小燈泡媽媽趕快出來指責」、「婦女團體看到綠色就啞巴了」、「沒腦只能靠露騙豬哥票」、「去站壁更適合！」、「改行比較合適喔」、「是要在議場內賣騷嗎？」、「這是國會不是酒店」。

對此，賴品妤在臉書表示，「有些人是不是沒搞清楚要穿高領還是低胸都是我的自由，因為我爽，穿什麼衣服關你屁事，更不用說私下穿著；我身上有的東西你身上也有，還是你長的比我多一個脖子五個胸部，不然在那邊假鬼假怪叫罵是在囂張自以為是什麼，吃飽太閒怎麼不去扶老太太過馬路」。

貼文一出，四叉貓在貼文下方留言「兩個月不洗頭也不關別人的事」。其他網友也紛紛留言支持「嗆的好，無聊的人就是那麼多」、「不要森七～他們只是酸葡萄罷了」、「這些人吃飽太撐，現在這年頭連拍張照片也意見一大堆」、「好派啊！喜歡」。

▼賴品妤PO辣照，引發部分網友批評。（圖／翻攝臉書社團《小辣椒洪秀柱後援會》）