賴品妤大方分享性感自拍照　陳亭妃：再年輕10歲我也敢拍

▲賴品妤分享性感自拍照。（圖／翻攝自賴品妤IG）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委賴品妤28日下午在個人Instagram上PO文，附上2張穿著黑色上衣的照片，照片裡還露出了事業線，讓上萬網友大飽眼福，也因此再度受到關注。對此，民進黨立委陳亭妃29日受訪時表示，如果以國會議員的尺度來看，這樣是真的非常火辣，「如果我再年輕個10歲，或許我也敢拍這樣的照片」。

賴品妤28日在Instagram上PO了2張自拍照，無論是眼神、衣著都十分搶眼，照片裡甚至露出了事業線，看起來相當性感，也讓粉絲忍不住留言「到底是為什麼那麼辣」。

眾多粉絲看完，紛紛留言「本想斥責但」、「好美、好帥，我好錯亂」、「到底是為什麼那麼辣」、「身材太讚了吧」、「不要以為有洗頭就可以那麼正喔」、「這樣的照片要多多發出，能讓人提神醒腦。」

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者徐斌慎攝）



對此，陳亭妃29日受訪時表示「年輕真好」，如果以國會議員的尺度來看，這樣是真的非常火辣，「如果再年輕個10歲，或許我也敢拍這樣的照片」。

陳亭妃認為，這也代表過去跟現在的國會生態有別，已呈現多元化，且愈來愈明顯，過去自己在23歲從政的時候，大家對於民意代表的要求就是一板一眼，焦點總是著眼於問政方面，但現在有非常多的網友與年輕人，越來越接受政治人物更多元化的表現，展現自己多元化的改變。

陳亭妃也笑說，如果當初先鍛鍊好身材，或許年輕時候的自己也敢這麼穿。

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