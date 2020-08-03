雲林虎尾中元祭　鎮長丁學忠化身司馬中原拍鬼片...貞子露美腿很搶鏡

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮的中元普渡是重要的傳統祭典，其歷史淵源、祭拜儀典與規模，讓它享有「北基隆、南虎尾」的美譽。虎尾鎮公所今年為「2020虎尾中元文化祭」推出一系列活動，虎尾鎮長丁學忠更化身鬼故事大師司馬中原，拍攝宣傳片，讓今年虎尾中元祭未演先轟動，加上露大腿貞子超創意演出引發熱烈話題。

▲虎尾鎮公所今年為「2020虎尾中元文化祭」推出一系列活動，虎尾鎮長丁學忠更化身鬼故事大師司馬中原，拍攝宣傳片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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農曆七月稱鬼月，流傳七月初一「鬼門開」、七月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，以豐盛菜餚祭無主孤魂。虎尾中元普渡每年更搭起巨型牌樓矗立在普渡會場，每層牌樓都裝飾有精彩的花鳥人物或民間傳統故事，加上電動花燈及五彩霓虹燈飾，入夜後光彩奪目，今年除了加碼光雕燈光秀、鬼妝遊行派對更推出划拳大賽。

虎尾鎮長丁學忠表示，一部曲已在7月27日上傳網路，片頭註明「本片純屬娛樂性質，切勿過度恐慌，請以平常心觀賞」，內容化身鬼故事大師司馬中原，在鎮公所、虎尾布袋戲館前回頭向身後看，製造懸疑氣氛；二部曲於昨（2）日晚上傳到虎尾鎮公所臉書官網、鎮長身後多了2名貞子演員在攝影、划拳，以默劇方式演出「虎尾中元文化祭」的各項活動，讓劇情真相大白，邀請民眾參加中元祭。

鎮長丁學忠指出，宣傳片是虎尾鎮公所的「觀光藝文暨社造推廣所」人員集思廣義，決定自己拍攝這支「搞鬼」的宣傳片，從劇本、攝影至貞子演員是公所員工，全都自己來，全部只花了600元租了3套服裝及假髮，他仿效司馬中原，自稱「司馬丁丁」入鏡，希望以創新的方式，為虎尾普渡作宣傳，請大家以輕鬆的角度看待。

虎尾鎮公所表示，「2020虎尾中元文化祭」將從8月19日一直到9月2日將推出一系列活動，虎尾中元攝影比賽、情人節演唱會、鬼妝遊行派對、光雕燈光秀、划拳大賽等，要讓民眾對中元普渡翻轉舊印象，一同來參與不同的大普渡。

▲虎尾鎮公所今年為「2020虎尾中元文化祭」推出一系列活動，虎尾鎮長丁學忠更化身鬼故事大師司馬中原，拍攝宣傳片。（圖／記者蔡佩旻攝）

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