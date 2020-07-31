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禽流感疫情再現　雲林縣禽場撲殺銷毀5949隻土雞

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▲雲林縣東勢鄉日前一土雞場傳出確診為H5N5高病原性禽流感案例，雲林縣動植物防疫所執行清場工作，計撲殺銷毀5949隻土雞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣東勢鄉日前一土雞場傳出確診為H5N5高病原性禽流感案例，雲林縣動植物防疫所執行清場工作，計撲殺銷毀5949隻土雞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉日前一處土雞場傳出確診為H5N5高病原性禽流感案例，雲林縣動植物防疫所即對該場依標準作業程序執行清場工作，計撲殺銷毀5949隻土雞，並督導業者完成場區消毒工作。雲林縣動植物防疫所指出，防疫所呼籲轄內家禽業者務必適時調整場內通風排水設備、並加強清潔消毒等作業。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志表示，縣府於年初疫情升溫之初，便積極輔導業者持續加強禽場飼養之各項生物安全措施，案例場發生數與去年同期比較，明顯下降；防疫所除積極輔導禽場防治工作外，今年亦針對活禽運輸車輛覆網情形進行道路攔檢及未依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」飼養家禽等工作加強查核，期能降低禽流感疫情之傳播。

雲林縣動植物防疫所呼籲禽場業者，應持續落實人車門禁管制及人車、場區、器械消毒等軟體生物安全工作，避免家禽與野鳥接觸，搭配統進統出、批次生產等生產模式，方能防堵禽流感病毒入侵。若發現所飼養家禽有不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或防疫所，以及早處置防範禽流感疫情擴散。

▲雲林縣東勢鄉日前一土雞場傳出確診為H5N5高病原性禽流感案例，雲林縣動植物防疫所執行清場工作，計撲殺銷毀5949隻土雞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣東勢鄉日前一土雞場傳出確診為H5N5高病原性禽流感案例，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序執行清場，督導業者完成場區消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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