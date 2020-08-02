「2020雲林海洋音樂祭」　狂歡音樂趴嗨翻三條崙海水浴場

▲「2020雲林海洋音樂祭」系列第二周，以環保愛海洋為出發點，以百人淨灘開啟這場活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「2020雲林海洋音樂祭」系列第二周，1日、2日兩天在三條崙海水浴場展開「海灘狂歡音樂趴」，一開始以「挽袖淨灘」、「免廢市集」、「音樂表演團體」及「雲林市集」等揭開序幕，在炎炎夏日讓民眾High一夏，大人小孩玩得不亦樂乎。

以環保愛海洋為出發點，以百人淨灘開啟這場活動，三條崙海域是雲林風景迷人的內海，除了相關單位努力整頓外也是許多環保團體關注的，期待大家在看見三條崙的同時，更能用一個愛護的心來珍惜這個資源，用行動一同守護雲林。

活動現場以漂亮的海灘搭配優質音樂表演，由雲集打擊樂團及木棉道樂團演出，更有寶貝樂團、DJ蔡鴻奇與Amber.Q以電音樂曲嗨翻全場；另規劃雲林市集，邀請在地美食、農特產、胖卡及文創產業等攤位多元展出，邀請到許多在地良品一起響應，呈現各式不一樣的雲林。

▲「2020雲林海洋音樂祭」吸引許多遊客前來參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，，近年縣府與交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、林務局與四湖鄉公所積極投入重建，期盼讓三條崙海水浴場找回昔日風華並提升國際知名度，這次的音樂祭活動算是三條崙強勢回歸的起手式，歡迎大家一起來這裡享音樂、享美景、享人生。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君也預告，「2020雲林海洋音樂祭」將在雲林第三週，8月8日、9日「親子歡樂派對」主題，以父親節爸爸我愛你為活動主軸，邀請親子共度歡樂時光，活動內容有繪本故事遊戲、舞台魔術秀、小丑氣球大放送、夢幻泡泡秀、微冊書車、Happy hour 免費暢飲，以及「瘋玩水樂園」，歡迎大家持續關注參與。

▲三條崙海水浴場整建後有沙坑、涼亭、溜滑梯等遊戲設施，音樂祭設置泡泡水樂園，小朋友玩得不亦樂乎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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