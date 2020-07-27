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量販搶攻中元節！家樂福推「買1送1」挖掘全台特色小農、愛買最低46折起

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▲▼家樂福搶攻中元節檔期，大規模下鄉挖掘全台11縣市優質小農的特色產品，也推出「上百支商品買一送一」、「會員點數10倍送」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福搶攻中元節檔期，首度大規模下鄉，挖掘全台11縣市優質小農的特色產品，也推出「上百支商品買一送一」、「會員點數10倍送」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

看準三倍券發揮效果，量販業提前一個月搶攻中元節商機！家樂福今年有備而來，大規模下鄉挖掘全台11縣市優質小農的特色產品，讓更多消費者能參與支持「在地永續」的價值，讓好的傳統產業和對的事物能繼續下去，也推出「上百支商品買一送一」、「會員點數10倍送」等優惠；而愛買則推出「全館上萬件商品最低46折」、百項大包裝商品等，正式開打中元節檔期。

▲▼家樂福搶攻中元節檔期，大規模下鄉挖掘全台11縣市優質小農的特色產品，也推出「上百支商品買一送一」、「會員點數10倍送」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福讓優質小農業者做有趣的配對，開放創意產品，例如小農鮮奶加上冠軍巧克力，推出「世界金牌巧克力拿鐵」。（圖／記者林育綾攝）

家樂福透露，目前統計賣場內使用振興三倍券消費金額達6億元，預計中元節還會有一波消費高峰，而今年特別擴大規模，挖掘全台11縣市的地方小農，找出特色且優質的產品引進，包括台北、新竹、台中、南投、雲林、嘉義、台南、屏東、宜蘭、花蓮、金門等，同時也讓業者做有趣的配對，例如小農鮮奶加上冠軍巧克力，推出「世界金牌巧克力拿鐵」。

▲▼家樂福搶攻中元節檔期，大規模下鄉挖掘全台11縣市優質小農的特色產品，也推出「上百支商品買一送一」、「會員點數10倍送」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福首度大規模下鄉，挖掘全台11縣市優質小農的特色產品。（圖／記者林育綾攝）

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，此次引進這麼多小農的產品，就是希望讓消費者知道，「購買的不只是商品這麼簡單，也是讓大家參與支持背後的價值」。由於許多產品都是傳承技藝加入創意思維，賦予新價值；但這些好物常常因地方發展受限，大部分僅能依賴觀光帶動銷售，因此在了解小農們生產故事、傳承者舊技藝新思維的困難改革後，家樂福著手為小農們提供舞台給予發揮，永續振興，讓好的傳統得以繼續傳承，不被時代淘汰。

▲▼家樂福搶攻中元節檔期，大規模下鄉挖掘全台11縣市優質小農的特色產品，也推出「上百支商品買一送一」、「會員點數10倍送」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲在台有「52年壽命」的花蓮天賜糧源黑黏土有機米，更是米其林壽司店指定使用。（圖／記者林育綾攝）

此次引進全台11個縣市名品，包含農會與農民合作農特產商品，例如：台南英雄麵、花蓮市農會土地之歌米、東豐有機花蓮玉里有機米、花蓮新味醬油，在台有52年壽命的花蓮天賜糧源黑黏土有機米，更是米其林壽司店指定使用；還有屏東皇珵純釀造醬油、福灣巧克力、TC巧鋪、田野仕五色美美餐沖泡飲等。

在優惠部分，家樂福第一波7/29~9/2，推出熱賣明星連續5週、每週近10支商品會員專屬特價，總共上百支商品「買一送一」、指定商品「紅利點數10倍送」，還有限時8/1當天量販單筆消費滿2,000元、便利購超市單筆滿1,000元、線上購物單筆滿2,000元(7/31~8/1)，可獲得9折扣金額現金折價劵，結合家樂福振興澎湃包使用，雙重折扣讓民眾荷包省一波。

▲▼愛買推出全館「上萬件商品最低46折起」，中元節更特別引進近100項深受消費者青睞的大包裝商品。（圖／愛買提供）

▲愛買推出全館「上萬件商品最低46折起」，中元節更特別引進近100項深受消費者青睞的大包裝商品。（圖／愛買提供）

愛買量販則在7/29至-9/2期間，推出全館「上萬件商品最低46折起」，中元節更特別引進近100項深受消費者青睞的大包裝商品，還獨家推出「泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元」、「包裝米單筆滿299元送30元」， 2大中元熱門品類享優惠價外，再享滿額送現金折價券。

8/2(日)、8/15(六)、8/16(日)還有會員日購活動，只要是HAPPY GO會員可有「滿2000元享9折」優惠，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，另外刷多家指定銀行（包括遠銀、台北富邦、一銀、玉山、星展等），再加送100元十足抵用現金券，刷台灣銀行加碼120元，刷台中銀行更獨家加碼200元，數量有限送完為止。

愛買表示，今年中元節檔期適逢三倍券剛上路不久，看好買氣比往年更旺，促銷回饋的資源超過3千萬元，突破歷年紀錄，也結合多家銀行幫消費者放大回饋。

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家樂福愛買中元節

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